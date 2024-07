Paolla Oliveira faz alerta sobre uso da Inteligência Artificial

Paolla Oliveira fez um importante alerta em suas redes sociais sobre vídeos de Inteligência Artificial usando a sua imagem e a sua voz

Nesta sexta-feira, 19, Paolla Oliveira compartilhou um vídeo em sua conta no Instagram e fez um importante alerta sobre o uso da Inteligência Artificial. A atriz desabafou sobre vídeos criados pela ferramenta que estão usando sua imagem e sua voz sem a devida autorização.

"Isso daqui não é só uma espécie de denúncia, é também. Mas é mais sobre a gente abrir os nossos olhos e entender como estamos vulneráveis e para a gente não acreditar em tudo que a gente vê aqui na internet. Vocês que estão aí me assistindo agora e eu também me incluo nisso. Vocês sabiam que estão utilizando a minha voz e o meu rosto sem a minha permissão em diversos conteúdos de inteligência artificial aqui e em outras redes sociais também? Disseminando informações falsas. Essa aí, por exemplo, essa aí sou eu falando sobre um produto que eu nunca ouvi falar, divulgando jogos, falsas promoções e provavelmente outros absurdos que eu nem sei ainda, que eu não tomei conhecimento", começou ela.

Em seguida, a famosa comentou sobre a desinformação que esses vídeos causam. "A inteligência artificial chegou para ficar, isso é um fato. E os impactos positivos que ela traz também. Mas ao mesmo tempo deixa como? Todos nós completamente vulneráveis. Então, não confiem em tudo que vocês veem na internet, questionem, duvidem, confirmem. A gente não pode simplesmente ser manipulado assim e a gente não vai ser porque isso é muito sério. Vocês sabiam que até um acionamento jurídico nesses casos pode não ter eficácia? E não tem porque a gente não tem regras para falar sobre esse assunto. Então, bora abrir os nossos olhos, conversar mais sobre isso, cobrar as plataformas de mídia, governo, que inclusive está nesse momento discutindo um projeto de lei sobre a regulação da inteligência artificial, e principalmente, verifiquem as informações. A desinformação é uma das maiores ameaças que a gente tem pela frente, isso também é um fato. Então, bora ficar atento?", finalizou.

Na legenda da publicação, Paolla ressaltou seu alerta. "Uma denúncia e um pedido para que a gente fique de olhos bem abertos para não acreditar em tudo que está na internet. A desinformação é uma das maiores ameaças que temos pela frente. Vamos ficar atentos", escreveu.

Look poderoso

A atriz Paolla Oliveira causou com novas fotos em sua rede social. Usando um look rosa, a artista não passou despercebida e fez os internautas até lembrarem do filme Meninas Malvadas, no qual as personagens usam roupas na cor rosa às quartas.

Com o vestido poderoso, a namorada de Diogo Nogueira se exibiu nos registros e impactou mais uma vez com sua beleza. Esbanjando suas curvas naturais, Paolla Oliveira hipnotizou com sua aparência arrebatadora e roubou a cena ao colocar suas pernas para jogo no modelo com fenda.

"Não tem um negócio de “às quartas usamos rosa’”? Alguém me explica? ", brincou ela na legenda lembrando do filme.