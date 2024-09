Paolla Oliveira compartilha sequências de perrengues em Paris e diverte

"Fatídico dia", escreveu; Paolla Oliveira compartilhou diversos perrengues que viveu na cidade luz e divertiu nas redes sociais

Paolla Oliveira foi as redes sociais nesta terça-feira, 24, ao compartilhar uma sequência de perrengues chiques que viveu em viagem para Paris, na França. A atriz, que já começou a viagem com fortes emoções, mostrou que viveu momentos de desafios ao lidar com a chuva e com imprevistos da Torre Eiffel.

"O fatídico dia", escreveu a atriz na legenda do post. No vídeo, Paolla aparece posando em frente a torre quando de repente as luzes se apagam. "Tive tanto trabalho para chegar aqui", lamentou a atriz, enquanto esperava as luzes se acenderem novamente. "A resposta para você hoje é não, Paolla", brincou um amigo da atriz

A musa - que perdeu o passaporte durante a viagem - ainda apareceu correndo na chuva. "Tá chovendo muito", disparou ela, enquanto era carregada por integrantes da equipe para a sessão de fotos.

Nos comentários, amigos e seguidores se divertiram com os registros. "A torre não suportou toda sua luz. Você é maravilhosa!", comentou um seguidor, "Pelo menos os closes saíram ótimos", escreveu outro, "Perrengue chique", brincou um terceiro.

Paolla Oliveira fica presa no aeroporto ao perder documento importante

Paolla Oliveira viveu momentos de tensão no último domingo, 22, ao ficar presa em um aeroporto de Paris, na França. Nas redes sociais, ela apareceu aflita ao ficar em uma área reservada no local por ter perdido o seu passaporte.

Durante a viagem de avião, a estrela perdeu o documento importante e ficou sem saber qual seria o seu destino por algumas horas. A artista teve que ficar esperando uma solução para o seu problema.

“Perdi o passaporte. Estou presa no aeroporto de Paris, suando de nervoso. Tem uma polícia que não me deixa passar pra lá. E ali tem outra polícia que não me deixa voltar de onde eu vim. Será que a gente não podia usar um artifício daquele de TikTok que fazem assim: 'Pá!'? E aí aparece lá do outro lado", relatou.

