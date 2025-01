Palomma Duarte chama atenção ao posar com o marido: 'Casal lindo'

A atriz Palomma Duarte encantou seus seguidores nesta sexta-feira, 31, ao dividir um registro ao lado do marido, o ator Bruno Ferrari

A atriz Palomma Duarte encantou seus seguidores nesta sexta-feira, 31, ao dividir um registro ao lado do marido, o ator Bruno Ferrari. A atriz, que está no ar em Garota do Momento, da TV Globo, aproveitou o belo dia de sol para renovar o bronzeado e exibir o momento de lazer.

Na imagem compartilhada no feed do Instagram, os dois aparecem sorrindo e abraçados para o clique. Por trás deles, o céu azul. Na legenda, escreveu: "Porque o Sol está forte, porque meu cabelo está amarelo e cheio de movimento, porque Bruno continua trabalhado no bronze e começou a ficar grisalho. Porque a vibe está lá no céu, que está em um azul feliz".

Nos comentários, os internautas deixaram elogios. "Meu Deus que mulher linda! Casal lindo!", comentou uma. "Uma sexta feira que começa assim… com o casal do momento, é porque vai ser boa demais", escreveu outra. "Tudo nessa foto é lindo, vocês são perfeitos e juntos mais aínda", opinou mais uma seguidora.

Veja o clique compartilhado:

Palomma Duarte compartilhou fotos em família

Recentemente, a atriz usou as redes sociais para compartilhar um clique ao lado da primogênita, Maria Luiza Lui, de 29 anos, fruto da antiga relação com Renato Lui; e do caçula Antônio, de 8 anos, do atual casamento com Ferrari. Esbanjando alegria, o quarteto não poupou sorrisos para a câmera.

Além de Maria Luiza e Antônio, Palomma Duarte também é mãe da atriz Ana Clara Winter, de 25, da antiga união com Marcos Winter. Recentemente, a neta de Lima Duarte dividiu um álbum de fotos raras dos três filhos juntinhos em sua casa.

