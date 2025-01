Palomma Duarte divide foto rara dos três filhos juntos: 'São a sua cara'

Família toda junta! A atriz Palomma Duarte encantou os seguidores ao compartilhar algumas fotos de seus três filhos reunidos

A atriz Palomma Duarte encantou os seguidores na segunda-feira, 13, ao compartilhar em suas redes sociais alguns registros raros dos três filhos. Em seu Instagram oficial, a intérprete de Lígia em 'Garota do Momento' abriu um álbum de fotos dos herdeiros juntinhos em casa.

Esbanjando alegria, os três filhos da famosa não pouparam sorrisos ao posarem para a câmera. "O coração quentinho, o sorriso na alma. Tudo", declarou Palomma na legenda da publicação.

Além de diversas mensagens carinhosas direcionadas à atriz, diversos internautas comentaram sobre a grande semelhança de Palomma Duarte com os herdeiros. A artista é mãe de Maria Luiza Lui, de 29 anos, Ana Clara Winter, de 25, e do caçula Antônio, de 8.

"Mamãe aí é dona dos genes dominantes. Seus filhos em sua imagem e semelhança", escreveu uma seguidora nos comentários da postagem. "Você tem uma máquina de xerox e fez várias versões suas, né?", disse outra. "Mamãe coruja você! Eles são a sua cara", falou uma terceira.

Maria Luiza, primogênita de Palomma Duarte, é fruto de sua antiga relação com Renato Lui; Ana Clara, a herdeira do meio, é sua filha com Marcos Winter; já o caçula Antônio é fruto de seu atual casamento com o também ator Bruno Ferrari.

Confira as fotos dos filhos de Palomma Duarte:

Filhos de Palomma Duarte - Foto: Reprodução / Instagram

Palomma Duarte rebate críticas sobre sua aparência na novela

Recentemente, a atriz Palomma Duarte, que está no ar na novela Garota do Momento, trama das 6 da Globo, foi alvo de comentários e especulações sobre sua aparência nas cenas. Os internautas questionaram se ela fez algum procedimento estético, mas ela negou.

Em entrevista à Marie Claire, a estrela contou que estava inchada no início das gravações por causa dos medicamentos após uma cirurgia. Ao longo do bate-papo, Palomma ainda rebateu as especulações de que teria mexido no rosto; confira detalhes!

