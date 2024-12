Paloma Bernardi faz lista de requisitos para o homem ideal e avisa: ‘Rei na barriga, não gosto’

A CARAS Brasil teve acesso com exclusividade a um trecho do podcast apresentado por Monique Curi, em que Paloma Bernardi ainda fala sobre o sonho da maternidade

A atriz Paloma Bernardi (39) bateu um papo descontraído e cheio revelações com a também atriz Monique Curi (55), durante o podcast da veterana, A Virada de Chave, que vai ao ar nesta terça-feira, 17, às 18h, no Youtube. No trecho em que a CARAS Brasil teve acesso com exclusividade, a Mia da novela Viver a Vida, no ar no canal Viva, entrega, entre outras coisas, lista detalhada de requisitos para o homem ideal e avisa: “Rei na barriga, não gosto”.

Solteira, paloma confessa que já sofreu bastante por estar sozinha. “Mas hoje estou 100% feliz sozinha. Vou virar 2025 feliz comigo e aberta, claro! Deixando a vida me surpreender”, confessa ela, acrescentando que as relações hoje estão muito superficiais. “Gosto de me ver apaixonada, amando, gosto de dividir a vida. E quero viver algo para a vida. E acho que hoje, as pessoas têm medo de viver algo duradouro, de verdade, ao mesmo tempo que estão muito egoístas. As coisas estão muito fluídas, muito descartáveis. Mas quero muito encontrar alguém”, completa a paulistana.

A atriz ainda entrega uma lista bastante detalhada das características que seu pretendente deve ter: “Esse ano, tive a oportunidade de me entender como mulher, como ser humano, e ser mais exigente mesmo com o que quero para a minha vida. Porque por diversas vezes já me vi em situações muito tristes. Então, acho que a pessoa tem que ser simples, porque passo desse ponto. Você pode ter tudo nessa vida, mas se você tiver o rei na barriga, é esnobe, mesquinho, já me empapuça, não gosto. Tem que ser uma pessoa divertida, alegre, feliz, surpreendente, família, responsável (...) Muita coisa”.

Perto de completar 40 anos, ela revela que congelou óvulos para, na hora certa, poder realizar o sonho de ser mãe. “Por mim, já teria sido mãe há muito tempo. Tenho os meus sobrinhos, sou madrinha de muitas crianças e adoro. Sou um pouco desajeitada, mas falo que quando for mãe acho que vou me ajustar. Quero muito ter uma família, ter filhos (...) mas as coisas acontecem na hora que tem que acontecer. E o meu tempo biológico está passando. É uma coisa que já me preocupou num momento, mas tive esse privilégio de congelar óvulos, que não é uma garantia, mas aumenta a probabilidade. E vamos ver”.

Outro ponto surpreendente da entrevista foi o momento em que a artista, que está loira para sua personagem na quarta temporada de Arcanjo Renegado, do Globoplay, fala sobre sua fé e revela ter recebido uma ajudinha divina para o papel.

“Estava fazendo a quaresma de São Miguel Arcanjo. Quarenta dias de oração, fazendo sempre nos horários que podia fazer. E aí, os diretores me ligaram dizendo que queriam me convidar para fazer uma personagem em Arcanjo Renegado, que tem o personagem protagonista inspirado em São Miguel Arcanjo. Fui à igreja agradecer, e uma pessoa me reconheceu e pediu para me dar um presente, e foi um olhinho de São Miguel Arcanjo. Pensei: Meu Deus!”, conclui a atriz paulistana, que pretende aproveitar o novo visual para comemorar os 40 anos em 2025.

Monique Curi e Paloma Bernardi nos bastidores do podcast A Virada de Chave - Foto: Divulgação

'ELA É MUITO TRANSPARENTE'

À CARAS Brasil, Monique Curi revela que se surpreendeu com o tamanho da generosidade de Paloma e do quanto ela está disposta a se abrir, mesmo sendo uma pessoa pública. “Foi uma delícia entrevistar a Paloma, porque além de linda, ela é muito transparente. Ela se abriu com todo o coração, falou dos desejos, dos sonhos, das frustrações, da carreira. Ela falou do fundo da alma dela, e é muito bacana você ver hoje em dia uma pessoa tão pública, com tantos seguidores que ela tem, se expor", diz.

"Ela tem um coração muito grande, é muito religiosa, pensa muito no bem do outro. Acho que ela tem alguma coisa a ver comigo no sentido de, a partir das suas dores, das suas experiências, querer ajudar o outro. Vejo que ela tem isso. Ela é muito solícita e muito generosa. Acho que ela merece todo o sucesso do planeta”, emenda a atriz e apresentadora.

