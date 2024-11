Após ida à Globo, Ticiane Pinheiro abre o jogo sobre contrato com a Record

Durante a interação com os internautas, a apresentadora Ticiane Pinheiro foi questionada sobre seu contrato com a Record TV

Nesta terça-feira, 05, a apresentadora Ticiane Pinheiro usou as redes sociais para abrir uma caixinha de perguntas. Durante a interação com os internautas, ela foi questionada se vai continuar na Record no próximo ano. Surpresa, ela respondeu que seu contrato não acaba pora gora.

"Você vai estar na Record no ano que vem?", quis saber a pessoa. “Uai! Como assim? Claro! Ano que vem eu faço 20 anos de Record e o meu contrato vai até dezembro do ano que vem”, garantiu a esposa de Cesar Tralli.

Vale lembrar que, recentemente, Ticiane Pinheiro fez uma aparição na Globo. Ao lado de Cesar Tralli, ela fez uma participação especial no programa Domingão com Huck. Os dois foram jurados do quadro Dança dos Famosos. Contratada da Record, ela ganhou uma liberação especial para aparecer na concorrente. Além disso, os dois ainda tiveram a companhia da mãe dela, a musa Helô Pinheiro.

Ticiane Pinheiro fala sobre casamento com César Tralli e afirma diferenças

Ainda durante a interação com os seguidores, a apresentadora afirmou que sua personalidade é bem diferente da do marido. Ela respondeu perguntas dos fãs e disse que o jornalista realmente é mais reservado, comportamento que muitos fãs já haviam percebido. Casados desde 2017, ela falou mais sobre as diferenças entre eles.

"Ele não é tímido, mas não é igual eu, expansivo, que gosta de aparecer, que é divertida, alegre. Ele é feliz, divertido, mas low profile. Meu marido é low profile, é chique ser low profile", brincou ela. Low profile é uma expressão usada para definir quem não gosta muito de aparecer. Fãs então questionaram se essa diferença gera conflitos. Ela negou. "Não, um respeita o outro. Vocês não ouviram que os opostos se atraem?", disse a apresentadora.

