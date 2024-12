Pai de Felipe Andreoli revela que está afastado do filho: 'Muito difícil'

Luiz Andreoli, pai de Felipe Andreoli, revelou que está afastado do filho e comentou que sente falta de conviver com os seus netos

O jornalista Luiz Andreoli, pai de Felipe Andreoli, deu uma entrevista para o canal de Lisa Gomes no Youtube e revelou que está afastado do filho. "Não existe mais esse negócio de pai e filho grudados como tinha na minha época. Eu ligava todo dia para o meu pai, eu adorava meu pai. Há um distanciamento e eu vejo isso na minha família, como eu vejo de muita gente", começou ele.

Em seguida, o famoso ainda desabafou. "As pessoas acham que eu vejo Felipe sempre, meus netos, não vejo. É muito difícil manter o relacionamento, o cara casa, a mulher do cara pensa diferente, é tudo muito complicado. Eu vejo isso em várias famílias, não só na minha não", disse ele sobre Felipe, que é casado com Rafa Brites, com quem tem os filhos Rocco, de sete anos, e Leon, de dois.

Luiz fez questão de ressaltar que não houve nenhum desentendimento. "Um tempinho, um ano mais ou menos isso, não existe briga. Eu não brigo com ninguém, as pessoas discutem comigo, cada um tem o jeito de ser, muita gente cobra pai, filho. Eu sempre acho que você tem que relevar coisas mais importantes e diminuir as piores, quero muito bem a ele".

Luiz ainda revelou que sente falta do filho. "Lógico, todo mundo sente, acho que ele também. Mas não sei, vamos nos encontrar. É um distanciamento, vai passando, ele tem a vida dele, não para, eu também não. Mas as coisas têm que acontecer naturalmente. No meu aniversário [no mês de março], a gente se encontrou, foi todo mundo jantar no meu aniversário".

O jornalista ainda revelou que foi um pouco ausente na criação dos filhos. "Com certeza, isso teve um preço, até hoje meus filhos falam: 'você nunca me levou para a Disneylândia'. Eu nunca tirei férias com meus filhos, nunca! Eu tive um fim de semana em um rancho em Campinas (SP) que eu fui com eles pela primeira vez e nunca mais. O que você queria que eu fizesse? Eu trabalhava ou levava eles no parque. Eu entrava na Band 8 horas da manhã e saía meia-noite, como é que eu ia levar no parque? Ou eu sustentava minha casa ou... Eu acho assim, quando você é separado, existe um distanciamento normal, você vive com a mãe. Você ver de 15 em 15 dias, quando eles iam, eles iam para televisão comigo, porque domingo eu trabalhava", explicou.

Por fim, Luiz respondeu sobre a sua relação com a nora. "Mesma coisa, porque eu não vejo... Eu lamento mais pelos meus netos, eles gostam muito de mim", declarou.

Saída da Globo

De casa nova! Felipe Andreoli, ex-apresentador do Globo Esporte SP, foi sincero ao discorrer sobre a escolha de sair da Globo. O comunicador, inclusive, afirmou que estava muito feliz na emissora e que a mudança não foi uma decisão fácil.

Em entrevista ao TV Fama, Andreoli destacou que pensou muito antes de tomar a decisão. “Eu estava em um lugar super legal. Era super feliz lá”, garantiu. “Foi uma decisão assim, muito tempo pensando, muito difícil de se tomar. Mas, esses dois meses estão mostrando que eu fiz a coisa certa. Estou me sentindo bem, pelo menos”, declarou.

De acordo com informações do F5, do UOL, o apresentador fechou com a Record para apresentar o Power Couple ao lado da esposa, Rafa Brites. Porém, eles ainda não confirmaram a mudança. Segundo a publicação, o fato de serem casados teria sido um dos fatores que despertaram o interesse da emissora em contratá-los.

