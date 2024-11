Rafa Brites e Felipe Andreoli celebram aniversário de casamento

Rafa Brites e Felipe Andreoli completaram 13 anos de casados e trocaram lindas declarações nas redes sociais para celebrar a data especial

Esta segunda-feira, 11, é um dia mais do que especial para Rafa Brites e Felipe Andreoli. Isso porque eles estão completando 13 anos de casados.

Nas redes sociais, o casal fez questão de trocar lindas declarações. O jornalista esportivo compartilhou em sua conta no Instagram uma foto em que aparece ao lado da esposa e fez um balanço sobre a relação deles ao longo dos anos.

"Fui atrás da nossa última foto no rolo da câmera depois de 13 anos de casados. Algumas coisas mudaram, outras nada. Agora ela usa óculos. E eu estou precisando. Agora temos dois filhos, mas continuamos curtindo como um casal sempre que dá. Uma cervejinha em qualquer lugar já está de boa, já deixa a gente feliz. Mas hoje vou levá-la em um restaurante lindo e marvilhoso como a gente é e merece. Antes, não dava. Mas a gente era feliz igual. Isso não mudou... A alegria é o amor dessa união. Com mais ou menos dinheiro, com ou sem filhos, preocupados ou desencanados... A gente sempre soube como é único e incrível o que nós temos. E, entre erros e acertos, tentamos valorizar isso todos os dias. Te amo, até o próximo aniversário", escreveu ele.

Já Rafa mostrou uma tatuagem que tem em homenagem à data especial. "11.11.11. Nosso portal, que cafonamente temos tatuados. Essa frase diz: Todos os dias são o dia 11.11.11 porque a gente não casa uma vez, a gente casa todos os dias. Não chegamos no nosso 13º ano de casados apenas com dias de brindes e comemorações. Só a gente sabe que casar nos dias amargos também nos trouxe aqui. Agora só a gente sabe também o quanto essa relação é doce, divertida e prazeirosa! E assim mais um dia te escolho", se declarou.

Rafa e Felipe são pais de Rocco, de sete anos, e Leon, de dois.

Homenagem

Recentemente, Rafa Brites completou 38 anos de vida. A apresentadora recebeu uma linda homenagem do marido Felipe Andreoli. Em sua conta no Instagram, o jornalista compartilhou uma foto da amada e se declarou. "Hoje é o dia dela. De celebrar o ser humano mais incrível que eu conheço. Baita sorte a minha ter casado com ela. Porque todo mundo que teve a oportunidade de ter a Rafa na vida sabe que ela merece ser celebrada", começou ele.

Em seguida, ele listou as qualidades de Rafa. "A família, óbvio, celebra. Os amigos de sempre, celebram. Os amigos instantâneos, celebram. Sim, ela faz amizades em um clique. E até os desconhecidos que entregam seus mais profundos sentimentos simplesmente do nada, celebram. É raro, mas com ela, acontece muito. É que ela tem essa magia. A magia da empatia. Algo em falta nos dias de hoje. Nela sobra, transborda. Ela olha para o lado em qualquer ocasião. Para qualquer pessoa. É um exemplo, uma lição de humildade e humanidade. E além de tudo disso é uma gata-gostosa-deliciosa-maravilhosa. Que privilégio o meu. A melhor coisa da.minha vida está minha vida todo dia, toda hora. E eu, celebro", finalizou.

