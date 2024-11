Felipe Andreoli fala sobre saída da Globo: ‘Difícil'

Ex-apresentador da Globo, Felipe Andreoli abriu o jogo sobre fim do contrato com a Globo depois de vários anos de trabalho

De casa nova! Felipe Andreoli, ex-apresentador do Globo Esporte SP, foi sincero ao discorrer sobre a escolha de sair da Globo. O comunicador, inclusive, afirmou que estava muito feliz na emissora e que a mudança não foi uma decisão fácil.

Em entrevista ao TV Fama, Andreoli destacou que pensou muito antes de tomar a decisão. “Eu estava em um lugar super legal. Era super feliz lá”, garantiu. “Foi uma decisão assim, muito tempo pensando, muito difícil de se tomar. Mas, esses dois meses estão mostrando que eu fiz a coisa certa. Estou me sentindo bem, pelo menos”, declarou.

De acordo com informações do F5, do UOL, o apresentador fechou com a Record para apresentar o Power Couple ao lado da esposa, Rafa Brites. Porém, eles ainda não confirmaram a mudança. Segundo a publicação, o fato de serem casados teria sido um dos fatores que despertaram o interesse da emissora em contratá-los.

Felipe Andreoli, ex-Globo Esporte SP diz que ir pra Record foi uma "decisão muito difícil de se tomar"#TVFama#PowerCoupleBrasil#GloboEsporteSPpic.twitter.com/5ZrTF99uSx — Lucas (@LucGS0) November 26, 2024

Saída da Globo

Felipe Andreoli ganhou destaque no antigo CQC, transmitido pela Band, e foi contratado pela Globo em 2014. Inicialmente, o comunicador apresentou o programa esportivo Extra Ordinários, do Sportv. Depois, chegou até mesmo a atuar como repórter do programa Encontro, apresentado na época por Fátima Bernardes.

Também comandou o Esporte Espetacular e, dois anos depois, o Globo Esporte SP, onde permaneceu até o fim de seu contrato com a emissora. Na redes sociais, Felipe havia falado sobre a decisão.

“Meu sonho de criança era apresentar o Esporte Espetacular e o Globo Esporte e eu tive a oportunidade incrível de apresentar esses dois programas. É isso que eu quero fazer. E para você, que está aí do outro lado e gosta do meu trabalho, gosta de mim, fique atento, porque em breve eu vou começar a escrever essa página que por enquanto está em branco, mas eu quero muito ter sua companhia”, declarou.