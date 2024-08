Operador da Rádio Tupi morre após passar mal durante programa ao vivo

Rádio Tupi em luto após tragédia; operador de áudio morreu após passar mal durante transmissão ao vivo de programa

Na última terça-feira, 14, a Rádio Tupi declarou luto após a morte do operador de áudio Jorge Luís de Oliveira Martins, mais conhecido como Jorginho Uepa, aos 51 anos. Ele faleceu ao passar mal durante a transmissão ao vivo de um programa. Apesar de ter sido socorrido, ele não resistiu e sua partida repentina deixou a equipe e os ouvintes em choque.

Na manhã, Jorginho Uepa estava na mesa de áudio participando do programa ‘Patrulha da Cidade’, transmitido ao vivo ao lado do jornalista Mário Belisário. Durante a exibição, o operador de áudio começou a passar mal e foi imediatamente socorrido pela equipe, incluindo o comandante do programa, que interrompeu o programa e pediu a todos que mantivessem a calma.

Em seguida, Jorginho foi levado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Rio de Janeiro. Apesar dos esforços da equipe médica e dos colegas, ele não resistiu. Até o momento, a causa da morte ainda não foi confirmada, mas a emissora declarou luto e agradeceu pelo trabalho dedicado do operador, que era muito querido na rádio.

“É com grande tristeza que a Super Rádio Tupi informa sobre o falecimento do operador de

rádio Jorginho Uepa, que por tantos anos esteve no comando das vinhetas e divertidos áudios que davam vida às histórias e personagens do Programa da Patrulha da Cidade. Uepa também animava nossas tardes com a “Palavra Amiga”, informaram.

Além disso, a rádio também prestou condolências à família do operador de áudio, que deixa esposa, três filhos, três enteadas e uma neta: “Ele deixa também um vazio enorme no coração de todos nós, que assim como vocês, ouvintes, formamos a Grande FamíliaTupi”, comunicaram através das redes sociais da emissora de rádio e se despediram do funcionário.

