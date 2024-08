Daniel Mastral, teólogo ex-satanista, é encontrado morto aos 57 anos

Daniel Mastral, teólogo ex-satanista, foi encontrado morto aos 57 anos com um ferimento na cabeça e a polícia trata o caso como suicídio

No último domingo, 4, Marcelo Agostinho Ferreira, mais conhecido como Daniel Mastral, foi encontrado morto na Aldeia da Serra, em Barueri, na região metropolitana de São Paulo. Aos 57 anos, o corpo do escritor estava caído em uma área de mata, com um ferimento na cabeça.

De acordo com informação da Polícia Civil, os moradores da região ouviram um forte estrondo. O local foi preservado pela Guarda Municipal de Barueri e o caso está sendo tratado como suicídio.

Daniel ficou famoso pelo livro Filho do Fogo, que conta com três volumes. O teólogo se denominava como ex-satanista e contava com mais 780 mil inscritos em seu canal no Youtube. Em fevereiro, ele deu uma entrevista e contou que abandonou o satanismo porque o instruíram a fazer um sacrifício humano, porém ele não tinha sangue frio nem coragem para realizar tal feito.

Além disso, o escritou sofreu duras perdas nos últimos anos. Em 2021, ele perdeu a esposa Isabela Mastral, aos 52 anos, após sofrer uma parada cardíaca. Em dezembro de 2018, Daniel perdeu o filho Mikhael, de 15 anos. O jovem sofria de depressão grave e tirou a própria vida ao se jogar no trilho de uma estação de trem em São Paulo.

Quem era Daniel Mastral

Daniel Mastral, codinome de Marcelo Agostinho Ferreira, construiu sua carreira como escritor e também dedicou muito tempo a oferecer conferências e palestras sobre espiritualidade, temas ocultos, teologia, história e outros assuntos relacionados à fé e motivação.

Seu primeiro livro, Filho do Fogo, foi publicado em 2000. Esse foi o primeiro de mais de 30 títulos que ele escreveu ao longo de sua carreira. Teólogo, Mastral se autodescrevia como ex-satanista. Em fevereiro deste ano, ele revelou que abandonou o satanismo por falta de sangue frio e coragem para realizar sacrifícios humanos, práticas que eram vistas como caminho para alcançar maior poder e hierarquia na seita pagã.