Quem foi Daniel Mastral? Escritor ex-satanista teve a vida marcada por tragédias

Escritor e teólogo ex-satanista, Daniel Mastral foi encontrado morto aos 57 anos; saiba mais sobre sua polêmica trajetória

No último domingo, 4, o escritor e teólogo ex-satanista Daniel Mastral foi encontrado morto aos 57 anos na Aldeia da Serra, em Barueri, na região metropolitana de São Paulo. Segundo a Polícia Civil, o corpo dele foi encontrado em uma área de mata, com um ferimento na cabeça. Antes disso, Mastral ganhou notoriedade por sua trajetória polêmica e seus livros de sucesso.

Nascido em 1967 em São Paulo, Daniel Mastral sempre foi apaixonado por literatura e sonhava em se tornar escritor. Após se formar em teologia, começou a atuar em congressos, realizando palestras sobre espiritualidade, história e temas ocultos, que também foram pano de fundo para muitos de seus mais de 30 títulos publicados.

Inclusive, Daniel foi responsável pela famosa trilogia Filhos do Fogo. Junto com sua esposa, Isabela Mastral, ele se dedicou à escrita de outros livros e usava as redes sociais para divulgar seu trabalho, além de manter um canal no YouTube com quase um milhão de inscritos. Também chamava a atenção por sua religião, já que era declarado satanista.

"Tomo a cautela de jamais ensinar o conteúdo completo. Uso apenas como elementos ilustrativos a fim de emoldurar a narrativa. Apresento o 'carro', mostro seu motor, sua potência, seus desenhos aerodinâmicos. Porém, não entrego a chave que dará ignição à partida, bem como mantenho o 'tanque de combustível' vazio”, Mastral falou sobre seus livros ao portal Guiame.

No entanto, Daniel enfrentou tragédias significativas ao longo de sua vida. Ele era pai de Mikhael, de 15 anos, que lutou contra a depressão e acabou tirando a própria vida em dezembro de 2018, apesar de meses de tratamento. Em suas redes sociais, o escritor desabafou sobre a dor da perda do filho: "A ordem natural da vida se alterou!”, disse.

“Nenhum pai ou mãe gostaria de passar por isso, nunca! Não há palavras para mensurar a dor de todos neste momento. Fizemos tudo que podíamos. Mas, nosso Mikhael foi morar na Jerusalém Celestial, na Morada Eterna, onde não há mais dor e nem sofrimentos. E um dia estaremos juntos! Te amamos eternamente", o escritor declarou na época.

Em junho de 2021, Daniel sofreu outra tragédia com a morte de sua esposa. Ele anunciou em suas redes sociais o falecimento precoce da companheira, aos 52 anos, devido a uma parada cardíaca causada por um infarto agudo do miocárdio: “Éramos três. Três vidas que se completavam. Um era suporte do outro”, ele lamentou.

Em fevereiro deste ano, Daniel anunciou que havia abandonado o satanismo. No entanto, a decisão não estava relacionada às tragédias pessoais, mas a um pedido interno da religião. Ele revelou que deixou o satanismo devido à falta de sangue frio e coragem para realizar sacrifícios humanos, práticas que eram consideradas essenciais para alcançar o poder.

Qual a causa da morte de Daniel Mastral?

No último domingo, 4, Daniel Mastral foi encontrado morto na na região metropolitana de São Paulo. Aos 57 anos, o corpo do escritor estava caído em uma área de mata, com um ferimento na cabeça. De acordo com informação da Polícia Civil, os moradores da região ouviram um forte estrondo. O local foi preservado pela Guarda Municipal de Barueri e o caso está sendo tratado como suicídio.