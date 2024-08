Octávio Florisbal, ex-diretor-geral da Globo, morre aos 84 anos

O ex-diretor-geral da TV Globo Octávio Frioli Florisbal morreu na noite desta terça-feira, 13, em São Paulo, aos 84 anos

O ex-diretor-geral da TV Globo Octávio Frioli Florisbal morreu na noite desta terça-feira, 13, em São Paulo, aos 84 anos. O velório acontece na tarde desta quarta-feira, 14, no cemitério do Morombi. O executivo teve uma trajetória de mais de três décadas na emissora.

As informações foram divulgadas pelo portal G1. Octávio nasceu em 20 de maio de 1940, filho do avicultor Elegardo Florisbal e da dona de casa Josephina Frioli Florisbal. Aos 15 anos, se mudou sozinho para o Rio de Janeiro e estudou no Colégio Pedro II e, depois, no Colégio Naval, em Angra dos Reis.

Anos mais tarde, se formou em comunicação e marketing pela ESPM e atuou nas agências de publicidade J. Walter Thompson, Norton Publicidade e Lintas Internacional. Em 1982, ele foi contratado para organizar o departamento de marketing da Globo. Sua principal tarefa era estabelecer um canal de comunicação contínuo entre a área comercial e os departamentos de programação, criação, produção e jornalismo.

Florisbal atuou como diretor da Central Globo de Marketing por oito anos, até ser nomeado Superintendente Comercial. Em setembro de 2002, assumiu interinamente o cargo de diretor-geral da Rede Globo. Ele substituiu a executiva Marluce Dias, que precisou se afastar por motivos de saúde. Durante dois anos, acumulou a função com os atributos de Superintendente Comercial.

Em outubro de 2004, foi efetivado no cargo de diretor-geral da Rede Globo, no qual continuou até dezembro de 2012, quando foi sucedido por Carlos Henrique Schroder. No ano seguinte, passou a fazer parte do conselho de administração das Organizações Globo, no qual ficou até 2017. As informações são do portal Memória Globo.

Em abril de 2009, recebeu o título de Personalidade do Ano, referente a 2008, concedido pela Associação Brasileira de Propaganda (ABP). "No meu caso, esse mérito não pertence só a mim, mas a todos os meus colegas de trabalho. A televisão é uma obra coletiva. Me sinto honrado e muito feliz em dividir este prêmio com todos eles", disse Octávio na oportunidade.