Nora de César Filho surpreendeu ao revelar nunca ter comido bolo; saiba o motivo

Esposa de Luigi Cesar e nora de César Filho, Julia Vieira surpreendeu ao revelar que nunca experimentou doces na vida e explicou o motivo

Recentemente, Julia Vieira, esposa de Luigi Cesar e nora de César Filho, surpreendeu ao revelar que nunca provou doces na vida. Em suas redes sociais, a jovem contou que, apesar de sempre ter sido incentivada por sua família a consumir alimentos doces, nunca desenvolveu gosto e por isso, nunca experimentou bolo, brigadeiro e outras sobremesas.

Julia fez essa revelação durante sua lua de mel, mas o momento voltou a repercutir nas redes sociais. Na ocasião, ela foi incentivada pelo marido a experimentar um crepe recheado com creme de avelã. No entanto, a influenciadora digital não aprovou o doce e logo pediu um copo d'água para limpar o paladar após provar a sobremesa.

Em seguida, Julia explicou por que nunca experimentou doces: "Eu não como doce! Nunca provei brigadeiro, nunca provei um bombom, nunca provei um bolo... Então não tenho nenhuma experiência com doces. Meus pais comem tudo e sempre me incentivaram a comer. Só que eu não gosto e dou glória a Deus por não gostar”, disse.

"Estou com medo de ser cancelada por não gostar, mas, realmente, entendo que deve ser muito gostoso para quem tem um paladar para doce. Como eu não tenho, qualquer coisa me deixa enjoada, é sem condições nenhuma. Muito doce", Julia compartilhou a decisão em suas redes sociais e logo viralizou com a escolha inusitada.

Vale lembrar que aos 21 anos, Júlia Vieira se casou com Luigi Cesar, de 20 anos, filho dos apresentadores Cesar Filho e Elaine Mickely. A cerimônia de casamento aconteceu no final de julho no interior de São Paulo: “Mal posso esperar para viver o resto da minha vida ao seu lado”, a influenciadora digital celebrou o primeiro mês de casada.

Nora de César Filho revela diagnóstico:

Nora do apresentador César Filho, a jovem Julia Vieira, que é casada com Luigi Cesar, surpreendeu ao relembrar um diagnóstico que recebeu no passado. Em uma conversa com os fãs nas redes sociais, a influenciadora digital disse que já teve anemia severa e contou sobre como foi diagnosticada ao detalhar alguns dos sintomas.

"Ano passado, percebi que estava o tempo inteiro cansada, super indisposta, imunidade baixa que nunca tive... Pensei: 'Tem alguma coisa estranha aí'. Não tinha ânimo para viver, só queria dormir e estava exausta. Depois de investigar, descobri que estava com anemia severa, que estava implicando em várias outras coisas da minha vida", disse ela, que passou por um tratamento.