Nora de César Filho surpreende ao revelar diagnóstico: ‘Não tinha ânimo para viver’

Esposa de Luigi Cesar e nora de César Filho, Julia Vieira relembra um diagnóstico que recebeu ao sentir que tinha algo errado com ela

Nora do apresentador César Filho, a jovem Julia Vieira, que é casada com Luigi Cesar, surpreendeu ao relembrar um diagnóstico que recebeu no passado. Em uma conversa com os fãs nas redes sociais, ela disse que já teve anemia severa e contou sobre como foi diagnosticada.

"Ano passado, percebi que estava o tempo inteiro cansada, super indisposta, imunidade baixa que nunca tive... Pensei: 'Tem alguma coisa estranha aí'. Não tinha ânimo para viver, só queria dormir e estava exausta. Depois de investigar, descobri que estava com anemia severa, que estava implicando em várias outras coisas da minha vida", disse ela.

"Eu nunca ia descobrir isso porque eu me alimento bem; como ferro. Mas tinha propensão a ter anemia, só que não tinha a menor ideia até estudar. O meu médico falou que se eu tentasse engravidar naquela época, não conseguiria engravidar. A anemia fez com que os meus hormônios femininos fossem quase nulos", completou.

Por fim, ela contou que voltou a se sentir mal. "Uma das consequências é imunidade baixa. Estou novamente com anemia, mas já foi tratar isso e tomar ferro na veia. Em uma semana fiquei doente duas vezes", declarou.

Oração de Julia Vieira

A nora de César Filho, Júlia Vieira, está a poucos dias de se casar com o herdeiro do jornalista, Luigi César, e compartilhou com seguidores que fez uma oração para encontrar um pretendente à altura desde os 14 anos. Seguidora da fé cristã, a influencer aconselhou as pessoas que a acompanham pelas redes a fazerem o mesmo que ela, se quiserem encontrar o par ideal, o que ela chamou de "homem preparado por Deus".

"Quando eu tinha 14 anos, eu fiz uma oração e foi por conta dessa oração que eu estou casando, ao 20 anos, com o amor da minha vida", contou a influenciadora. Júlia revelou que teve o coração partido pouco antes de pedir para que o homem com quem fosse se casar no futuro aparecesse em sua vida.

"Eu disse: Deus, o próximo homem que eu for namorar vai ser o meu marido, então pegue o meu coração e escondeu ele no profundo, que o homem certo vai ter que ir até você e entender o que é preciso para abrí-lo", continuou a influencer.

Em seguida, a jovem fez uma reflexão com as seguidores sobre o tratamento que deve ser dado ao coração, apontando que ele deve ser tratado como uma joia precisosa: "Um diamante valioso não fica passando de mão em mão. Não é qualquer pessoa que tem o poder de comprá-lo, adquirí-lo. Luigi, em todo momento ouvia de Deus o que ele deveria fazer", relatou Júlia.

A nora do jornalista ainda se lembrou de uma frase dita pelo futuro marido a ela. Segundo Júlia, o noivo disse que enfrentaria um mar refleto de chaves para encontrar a chave correta que abrisse o coração dela, o que fez com que ela entendesse que ele seria o homem certo.