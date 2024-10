No hospital, Vera Viel posta clique com a família e se declara: 'Maior presente'

Vera Viel, mulher de Rodrigo Faro, se declarou para o marido e as filhas após passar por uma cirurgia para a retirada de um tumor

Vera Vielusou as redes sociais para compartilhar um clique em família. A apresentadora, que completou 49 anos no último sábado, 12, e realizou uma cirugia para retirar um tumor raro e maligno da coxa, mostrou que estava recebendo o apoio do marido e das filhas no hospital.

Através dos Stories do Instagram, Vera postou uma foto em que aparece sorridente ao lado do marido, o apresentador Rodrigo Faro, e das três filhas, Clara, de 19 anos, Maria, de 16 anos, e Helena, de 11.

Ao dividir o registro em família, ela se declarou. "Minha família. Meu maior presente de Deus estar aqui com vocês hoje", escreveu a famosa, que segundo o último boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein, apresenta boa evolução clínica, sem intercorrências.

No dia em que completou 49 anos, Vera postou uma mensagem de agradecimento. "Primeiramente quero agradecer por todas as orações e mensagens de carinho! Hoje completo meus 49 anos com o melhor presente que poderia receber: a presença do Espírito Santo! Eu O chamei enquanto estava sendo anestesiada e vivi uma sensação inexplicável durante toda a cirurgia", começou.

"Eu vivi o sobrenatural. Deus me levou até aquela sala de cirurgia para que O recebesse para sempre! Deus cuida o tempo todo e deve ser glorificado! Ele sempre me abençoou, mas faltava algo que nesse momento habita no meu ser! Esse é o meu novo aniversário e só tenho a agradecer pela minha salvação!", completou.

Confira:

Vera Vile posta foto com a família - Foto: Reprodução/Instagram

Rodrigo Faro comove ao mostrar a festa de Vera Viel no hospital

O apresentador Rodrigo Faro comoveu seus seguidores ao compartilhar um momento de celebração de sua família. Ele exibiu o vídeo de como foi a festa de aniversário da esposa, Vera Viel, no quarto do hospital. Ela está internada para se recuperar após a retirada de um tumor maligno e raro da perna.

No vídeo, Rodrigo fez um discurso ao lado de Vera e das filhas mais novas, Maria e Helena, na frente da mesa do bolo de aniversário da esposa no último sábado, 12. "É o aniversário mais especial da vida dela porque o maior presente não lhe foi dado, foi retirado. O que foi dado foi a benção de Deus e a cura. Hoje a gente vai cantar este parabéns com muito orgulho", afirmou ele. Confira!