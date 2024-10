Novo boletim médico sobre a saúde de Vera Viel, esposa de Rodrigo Faro

Esposa de Rodrigo Faro, Vera Viel teve o seu quadro de saúde atualizado para os fãs em boletim médico divulgado neste domingo, 13

A apresentadora e modelo Vera Viel, que é esposa do apresentador Rodrigo Faro, segue internada em um hospital de São Paulo após passar por uma cirurgia para remover um tumor maligno da perna. Neste domingo, 13, o Hospital Albert Einstein informou que ela foi transferida pelo quarto após ficar na Unidade Semi-intensiva.

“A paciente Vera Lucia Viel Faro recebeu alta da unidade semi-intensidade e segue internada em apartamento. Apresenta boa evolução clínica, sem intercorrências”, informaram.

Pela manhã, Vera Viel mostrou que já deu os primeiros passos dentro do quarto para demonstrar que está se recuperando rapidamente. “Deus opera milagres”, disse ela.

Vera Viel no hospital

Vera Viel fala sobre cirurgia

Esposa do apresentador Rodrigo Faro, Vera Viel está em festa neste sábado, 12. Ela completou 49 anos de vida e ainda teve sucesso na cirurgia para remover um tumor maligno e raro da perna. Para marcar a data especial, a morena fez questão de compartilhar uma foto nas redes sociais e falar de sua fé em sua cura.

Na imagem, Vera apareceu sorridente enquanto segurava um bolo de aniversário em seu quarto do hospital, com direito a bexigas. Na legenda, ela comentou sobre sua fé e a crença de que o Espírito Santo a acompanhou durante a cirurgia.

"Primeiramente quero agradecer por todas as orações e mensagens de carinho! Hoje completo meus 49 anos com o melhor presente que poderia receber: a presença do Espírito Santo! Eu O chamei enquanto estava sendo anestesiada e vivi uma sensação inexplicável durante toda a cirurgia. Eu vivi o sobrenatural. Deus me levou até aquela sala de cirurgia para que O recebesse para sempre! Deus cuida o tempo todo e deve ser glorificado! Ele sempre me abençoou, mas faltava algo que nesse momento habita no meu ser! Esse é o meu novo aniversário e só tenho a agradecer pela minha salvação!", disse ela na legenda.