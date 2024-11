Nicole Kidman relata fase difícil após morte da mãe: 'Ofegante de tanto chorar'

A atriz Nicole Kidman perdeu a mãe, Janelle Ann Kidman, em setembro deste ano, e recebeu a notícia da morte durante o Festival de Veneza

A atriz Nicole Kidman está passando por um momento bastante delicado em sua vida pessoal desde setembro deste ano, mês em que perdeu a mãe, Janelle Ann Kidman, aos 84 anos. Na ocasião, a estrela estava no Festival de Veneza 2024 quando recebeu a notícia da morte da matriarca e deixou o evento às pressas.

Agora, quase três meses após o triste ocorrido, Nicole abriu o coração e contou como tem se sentido. Em entrevista à edição estadunidense da revista 'GQ', a artista explicou o mix de sentimentos ao longo dos últimos anos, incluindo a perda dos pais e o crescimento dos filhos.

"A vida vem e te acerta, a perda dos pais, criar os filhos, casamento, todas essas coisas te tornam um humano completamente sensível. Passei por tudo isso. Então, a vida é realmente uma jornada, ela te pega conforme você fica mais velho... é acordar às 3h da manhã ofegante de tanto chorar", relatou a famosa.

Nicole Kidman se pronunciou pela primeira vez após a morte da mãe através de uma publicação em homenagem à matriarca nas redes sociais. Discreta em sua vida pessoal, a atriz compartilhou algumas fotos inéditas da família em seu Instagram oficial.

"Cada mensagem que recebemos daqueles que amaram e admiraram a nossa mãe significou mais para nós do que alguma vez seremos capazes de expressar. Obrigada, em nome de toda a nossa família, por respeitarem a nossa privacidade enquanto cuidamos uns dos outros", escreveu Nicole em um trecho da legenda.

Nicole Kidman virou 'amuleto da sorte' para o Brasil nas Olimpíadas 2024

Com bom desempenho nas Olimpíadas 2024, o Brasil ganhou um 'amuleto da sorte' durante as competições dos Jogos. A novidade, no entanto, não se trata de um simples objeto. O país, que conquistou medalha inédita na ginástica, contou com a presença de ninguém menos que Nicole Kidman na plateia.

A estrela australiana está em Paris para acompanhar de perto os Jogos Olímpicos e tem comparecido a alguns eventos esportivos. A 'sorte' da atriz passou a ser comentada pela torcida brasileira nas redes sociais logo após Nicole presenciar duas vezes a vitória do Brasil; confira mais detalhes!

