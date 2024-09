Nicole Kidman resgata fotos raras em homenagem à mãe, que faleceu aos 84 anos

Discreta, Nicole Kidman se manifestou pela primeira vez na web após a morte da mãe; atriz recebeu a notícia durante Festival de Veneza

A atriz Nicole Kidman se manifestou publicamente após a morte de sua mãe, Janelle Ann Kidman, que faleceu aos 84 anos no último sábado, 7. Através de seu Instagram oficial, a estrela agradeceu o carinho e apoio dos fãs durante o momento delicado que está enfrentando.

Bastante discreta em relação a sua vida pessoal, Nicole publicou algumas fotos inéditas em família na noite de quinta-feira, 12, em homenagem à matriarca. "Minha irmã e eu, juntamente com a nossa família, queremos agradecer a todos pela enxurrada de amor e bondade que sentimos esta semana", iniciou a atriz na legenda.

"Cada mensagem que recebemos daqueles que amaram e admiraram a nossa mãe significou mais para nós do que alguma vez seremos capazes de expressar. Obrigada, em nome de toda a nossa família, por respeitarem a nossa privacidade enquanto cuidamos uns dos outros", completou Nicole Kidman.

A artista recebeu a notícia de morte da mãe enquanto estava no Festival de Veneza 2024. Nicole, que venceu a categoria de melhor atriz, deixou uma carta aberta explicando o motivo repentino de sua ausência no evento.

Assim que soube da partida da matriarca da família, a atriz deixou o local às pressas e retornou para casa. Halina Reijn, diretora do longa-metragem 'Babygirl', filme pelo qual Nicole Kidman foi premiada, foi a responsável por receber o prêmio e revelar ao público o que havia acontecido.

Confira a publicação de Nicole Kidman:

