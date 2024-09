Nicolas Prattes revela se arrepende de expor intimidade com Sabrina Sato: ‘Cuidado’

Nicolas Prattes reflete sobre arrependimento após viralizar por compartilhar detalhes íntimos sobre seu relacionamento com Sabrina Sato

Recentemente, Nicolas Prattes viralizou nas redes sociais ao revelar detalhes das relações com Sabrina Sato. Após a polêmica, ele concedeu uma nova entrevista e foi questionado se se arrepende de compartilhar esses detalhes sobre seu relacionamento. Sincero, o ator negou e disse que está contente com a repercussão de suas declarações íntimas.

Após revelar que tinha relações sexuais 50 vezes na semana no início do namoro, Nicolas afirmou que não se arrepende. Segundo ele, sua declaração ajudou a alavancar o programa da apresentadora. Além disso, o ator também explicou que a divulgação estava dentro dos combinados do casal e que a namorada não se incomodou com a exposição.

"Não me arrependi da declaração. O programa foi um sucesso, viralizou e isso é ótimo. Quando falamos, sabemos que vai repercutir. O que a gente falou está de acordo com o nosso sentimento", Nicolas afirmou que está tranquilo quanto a revelação, mas também destacou que está ‘ciente’ do impacto de suas falas em entrevista a Lucas Pasin, do Splash.

“Sempre fui mais reservado. Mas, a partir do momento que tenho uma relação com outra pessoa que também é bastante conhecida, estou ciente das coisas que acontecem. É claro que existe um cuidado. É o meu ofício", Prattes completou. Para quem não acompanhou, Nicolas abriu o jogo sobre sua intimidade no programa comandado por Sabrina no GNT.

“No início do namoro, quantas vezes por semana você faz sexo?”, dizia a questão de uma dinâmica. "Considerando que a gente se vê sete dias na semana. Se vendo de segunda a segunda, início de namoro, umas 50 vezes. Olha só, 24 horas por dia, de segunda a segunda, de férias, sem fazer absolutamente nada", Nicolas contou e caiu na risada.

