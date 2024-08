Sabrina Sato abre o jogo sobre noivado com Nicolas Prattes após ganhar anel

A apresentadora Sabrina Sato abriu o jogo sobre sua relação com o ator Nicolas Prattes após levantar suspeita de um possível noivado

A apresentadora Sabrina Sato e o ator Nicolas Prattes assumiram o namoro em fevereiro deste ano e, desde então, são só amor. Em recente clique dos dois juntos, um detalhe chamou a atenção: um anel no dedo de compromisso da famosa, que logo levantou suspeitas de um possível noivado.

Em entrevista ao portal Gshow, Sabrina negou o noivado, mas confirmou que a joia foi um presente do namorado. “Ai, eu fico com vergonha, fico sem jeito de falar. Mas, sim, o anel foi o Nicolas que me deu de presente". E ela se declarou para o amado. "Eu estou feliz, estou amando... (risos). Quando você ama a pessoa e a pessoa te ama, quando é recíproco, é natural, e ele vai evoluindo", disse.

Nicolas Prattes revela perrengue envolvendo Sabrina Sato

Recentemente, durante participação no programa Sobre Nós Dois, do GNT, Nicolas surpreendeu ao recordar como foi o primeiro encontro com a namorada. Na época, o ator estava no ar na novela Fuzuê, da Globo. Após as gravações do dia, às 21h, pegou o carro e não poupou esforços para chegar a tempo de embarcar no último avião da ponte aérea.

“O voo era às 21h50 e saí desesperado, pensando: ‘Não posso perder esse voo’. Coloquei no GPS e só dava trânsito, trânsito, trânsito. Peguei um retorno errado e entrei pela contramão da Linha Amarela e cheguei (ao aeroporto). Me colocaram numa vanzinha, porque o ônibus que levava até os passageiros nem tinha mais. Consegui ir até o avião”, recordou.

Ainda durante o papo no programa, Nicolas Prattes falou sobre sua intimidade com a apresentadora ao responder uma pergunta sorteada. "No início do namoro, quantas vezes por semana você faz sexo?”. Ele revelou: "Considerando que a gente se vê sete dias na semana. Se vendo de segunda a segunda, início de namoro, umas 50 vezes. Olha só, 24 horas por dia, de segunda a segunda, de férias, sem fazer absolutamente nada".