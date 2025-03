Vitória Strada confessa após visita inesperada na casa do BBB 25: 'Muito medo'

Na manhã desta quinta-feira, 13, a atriz Vitória Strada confessou seu espanto após uma visita inesperada no BBB 25, da Globo

A saída da sister Renata da casa do BBB 25, da Globo, deu o que falar entre os confinados. Assim que todos os participantes despertaram, ela foi levada pelos dummies após ser escolhida pelo público para a dinâmica da 'Vitrine do Seu Fifi'. E atriz Vitória Strada não escondeu o espanto com a visita inesperada.

"Eu fiquei com muito medo", confessou a atriz. Aline também contou que ficou assustada. "Quando o boneco (dummy) apareceu ali, fiquei longe para ele não me puxar. Do jeito que eu estou, indo para o Paredão toda hora, capaz de ele falar 'bora que é tu'", falou a sister.

E Vitória Strada ressaltou o desconforto com a presença dos dummies na sala: "Eu tenho muito medo daquele dummy". Em outro momento, ela supôs: "Tudo isso mexe muito com a nossa cabeça. Estão tentando nos eliminar de outras formas e ver se alguém fica doido aqui dentro e alguém aperta o botão".

BBB 25: Eva chora ao ficar sem Renata na casa

A sister Eva ficou abalada ao ver sua amiga Renataser levada pelos dummies na casa do BBB 25. Sem saber os detalhes da dinâmica, que é a Vitrine do Seu Fifi, a bailarina ficou apreensiva com a possibilidade da amiga não voltar para o reality show.

Preocupada, Eva foi para o quarto e chorou. Ela foi consolada por seus aliados no jogo. “Não chora, não. Espera primeiro, de repente não vai ser nada demais. Ela vai voltar”, afirmou Vilma.

Vale lembrar que Renata foi a participante escolhida pelo público para ir para Vitrine do Seu Fifi, que está localizada em um shopping no Rio de Janeiro. Lá, ela vai receber informações privilegiadas do público, que podem levar cartazes ao local para contarem fofocas sobre o jogo.

Renata voltará para o confinamento em breve e poderá usar as informações que recebeu em seu jogo no Big Brother. Além disso, ela terá imunidade no próximo paredão.

Leia também: BBB 25: Renata fica em choque ao chegar na Vitrine do Seu Fifi