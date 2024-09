Sabrina Sato conversou com Ana Maria Braga no Mais Você desta terça-feira, 17, e foi surpreendida por uma declaração do noivo, o ator Nicolas Prattes

A apresentadora e atriz Sabrina Sato conversou com Ana Maria Braga no Mais Você desta terça-feira, 17. Durante o papo, ela foi surpreendida por uma declaração apaixonada do noivo, o ator Nicolas Prattes.

"Estou participando rapidinho do seu café, meu amor, para dizer que sei tudo o que a gente está construindo. Sou completamente apaixonado por você, pela mãe maravilhosa que você é, incrível, guerreira, trabalhadora e muito respeitosa com todos. Eu só tenho a agradecer por ter te encontrado, cruzado com você nesta vida e estar construindo tudo o que a gente está construindo. Um beijo! Te amo", disse ele.

E Sabrina reagiu: "Amor, eu te amo muito! Você é um presente na minha vida. Nunca imaginei que pudesse encontrar uma pessoa como o Nicolas, tão boa, tão incrível. Estou muito feliz, e vivendo um momento muito especial", disse ela, logo depois de mostrar o anel de noivado.

Sabrina também relembrou que Ana Maria Braga já torcia por sua vida amorosa. "Você sempre me deu muita força. (...) Da última vez que eu vim aqui você falou: 'Não desista, porque você ainda vai encontrar um grande amor. E você vai no casamento, hein, Ana! Prepara o vestido!", disse.

Anel de noivado de Sabrina Sato (Reprodução/Globo)

Sabrina Sato revela reação ao ser pedida em casamento por Nicolas Prattes

Vale lembrar que o status de noivado foi revelado por Nicolas no início deste mês, durante participação no 'Domingão com Huck', da Globo, de forma muito discreta. Na ocasião, o intérprete de Rudá em 'Mania de Você'afirmou que Sabrina não era mais namorada, mas sim sua noiva.

Em recente entrevista, a apresentadora comentou sobre a nova fase do relacionamento dos dois e confessou que ficou surpresa com o pedido de casamento do amado. Veja o que ela disse!