Neymar se manifesta sobre processo de paternidade de menina de 10 anos

Neymar Jr. se manifestou pela primeira vez, através de sua assessoria de imprensa, sobre a investigação da paternidade de sua suposta filha

O jogador de futebol Neymar Jr. se manifestou pela primeira vez, através de sua assessoria de imprensa, sobre a investigação da paternidade de sua suposta quarta filha. A modelo húngara Gabriella Gáspár, de 30 anos, garante que a filha, Jázmin Zoé, de 10 anos, é fruto de um rápido relacionamento que teve com o craque.

Ao jornal O Globo, a equipe de Neymar confirmou que o processo está em andamento, mas é sigiloso. "O processo de investigação de paternidade corre em segredo de justiça e há impedimento para prestar quaisquer informações", afirmou a assessoria do atacante.

Vale lembrar que Neymar já é pai de outras três crianças: Davi Lucca, de 12 anos, fruto de seu relacionamento com Carol Dantas; Mavie, de 10 meses, que teve com Bruna Biancardi, e Helena, filha da modelo Amanda Kimberlly, que nasceu no mês passado.

Quem é Gabriella Gaspar? Ela diz ser mãe de uma filha de Neymar

A mulher em questão é a ex-modelo húngara Gabriella Gaspar. Hoje em dia, ela trabalha como estoquista em Budapeste e tem 30 anos. Gabriella diz que conheceu Neymar Jr quando eles ficaram juntos em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, em abril de 2013.

Neymar já coletou o material genético para o exame e a menina deverá passar pelo mesmo procedimento em breve. No processo, Gabriella pede a confirmação da paternidade e, em caso positivo, ela também solicita o pagamento da pensão alimentícia no valor de 30 mil euros, além dos valores retroativos.

Bruna Biancardi celebra mesversário de sua filha com Neymar

A modelo e influenciadora Bruna Biancardi encantou os seguidores nesta terça-feira, 6, ao compartilhar um novo vídeo da filha. A pequena, que é fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol Neymar Jr, está completando 10 meses de vida e ganhou uma declaração da mãe.

Nos stories do Instagram, a influenciadora compartilhou um vídeo da pequena dando seus primeiros passos. "10 meses da razão da nossa felicidade", escreveu ela. Como trilha sonora, ela escolheu a música Nossas Vidas do duo Mar Aberto.