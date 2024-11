Nego do Borel se envolve em briga no RJ e explica a situação

O cantor Nego do Borel se explicou após aparecer agredindo um homem na orla do Rio de Janeiro neste domingo, 24

O cantor Nego do Borel se envolveu em uma confusão na manhã deste domingo, 24, no Rio de Janeiro. Em um vídeo que circula pela internet, ele apareceu brigando com um homem na orla da praia e os dois trocaram socos.

De acordo com o Portal Leo Dias, a briga foi contida por policiais que estavam no local. Nas redes sociais, o cantor fez uma declaração para justificar sua atitude. Ele disse que foi agredido pelo homem e revidou.

“Infelizmente, hoje de manhã, tive um probleminha com um cidadão que me deu um soco por trás. Não quero e sou contra qualquer tipo de violência, já falei que lugar de luta é no ringue. O meu mestre me educa muito bem e me ensina cada dia mais, mas tem hora que não dá para ficar, abaixo a cabeça sempre. Situação muito chata, mas chega de apanha e ficar calado”, afirmou ele.

Romance de Nego do Borel

O cantor Nego Borel usou as redes sociais na noite de quarta-feira, 16, para compartilhar uma declaração especial à nova namorada, Julia. Por meio de seu Instagram oficial, o ex-participante de 'A Fazenda 13', da Record TV, publicou alguns registros românticos com a companheira e revelou como a conquistou.

Ao longo do texto escrito por Nego do Borel, ele mencionou os erros cometidos no passado e confessou que seu cancelamento dificultou bastante a aproximação com a amada no início. "Foi difícil para eu saber sobre a delicadeza de uma mulher. Foi difícil para eu entender significava de verdade a palavra mulher", iniciou o cantor.

"Problemas na minha vida que me fizeram uma grande ferida. Feridas que a até hoje jamais foram vistas na medicina, porradas que ensina. Ensina você dar valor para uma mina, menina mina de ouro, coração de tesouro, menina de família que vale ouro. Confesso que tive sorte, ganhei ela e perdi no boxe", continuou.

Em seguida, Nego do Borel revelou que os dois estão oficialmente juntos desde sua última luta com Luiz Mesquita, filho de Otávio Mesquita, ocorrida no último fim de semana. "Quando a gente se conheceu, eu falava e ela não me olhava e só olhava pro lado, ficou mais difícil quando ela soube que eu era cancelado, cancelado por ter sido um comédia no passado, mas eu fui mostrando que estou mudado", declarou.