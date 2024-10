Nego do Borel revela como conquistou a namorada: 'Vale ouro'

Apaixonado, Nego do Borel fez uma declaração especial à nova namorada e contou que seus erros do passado dificultaram a conquista

O cantor Nego Borel usou as redes sociais na noite de quarta-feira, 16, para compartilhar uma declaração especial à nova namorada, Julia. Por meio de seu Instagram oficial, o ex-participante de 'A Fazenda 13', da Record TV, publicou alguns registros românticos com a companheira e revelou como a conquistou.

Ao longo do texto escrito por Nego do Borel, ele mencionou os erros cometidos no passado e confessou que seu cancelamento dificultou bastante a aproximação com a amada no início. "Foi difícil para eu saber sobre a delicadeza de uma mulher. Foi difícil para eu entender significava de verdade a palavra mulher", iniciou o cantor.

"Problemas na minha vida que me fizeram uma grande ferida. Feridas que a até hoje jamais foram vistas na medicina, porradas que ensina. Ensina você dar valor para uma mina, menina mina de ouro, coração de tesouro, menina de família que vale ouro. Confesso que tive sorte, ganhei ela e perdi no boxe", continuou.

Nego do Borel e a namorada, Julia

Em seguida, Nego do Borel revelou que os dois estão oficialmente juntos desde sua última luta com Luiz Mesquita, filho de Otávio Mesquita, ocorrida no último fim de semana. "Quando a gente se conheceu, eu falava e ela não me olhava e só olhava pro lado, ficou mais difícil quando ela soube que eu era cancelado, cancelado por ter sido um comédia no passado, mas eu fui mostrando que estou mudado", declarou.

Por fim, o cantor se declarou à namorada e ressaltou o quanto ela é reservada. Recentemente, quando compartilhou a primeira foto ao lado de Julia, Nego do Borel explicou ao público que a moça não faz parte do mundo dos famosos e é bastante reservada.

"Quero te agradecer por você dar a oportunidade para gente, e dizer do fundo do meu coração que farei de tudo para ser o melhor namorado que já fui. Não queria e não quero expor você porque sei o quanto você é reservada, mas sinto também a vontade de vir aqui e assumir que eu tenho uma pessoa maravilhosa do meu lado e o quanto estou feliz. Obrigado por confiar em mim. Obrigado por estar comigo nos momentos difíceis", concluiu.

Vale lembrar que o famoso não assume nenhum relacionamento publicamente desde o fim conturbado de seu namoro com a influenciadora digital Duda Reis, em 2020. Atualmente, ela é casada com o cabeleireiro Du Nunes e está à espera de Aurora, primeira filha do casal.

