Nattan se declara para Rafa Kalimann: 'Amor da minha vida'

Ao que parece, o romance de Nattan e Rafa Kalimann segue firme e forte. O cantor, inclusive, se declarou para a amada. Confira!

Ao que tudo indica, o romance de Nattane Rafa Kalimann segue firme e forte. O casal assumiu o namoro, oficialmente, em dezembro do ano passado.

Em entrevista para o Gshow, o cantor fez questão de se declarar para a amada. "Passei anos e anos encontrando a Rafa em vários momentos. Meses no Dança dos Famosos, onde começou nossa amizade, mal sabia eu que passava sempre pelo o amor da minha vida e não sabia que era ela. Depois a gente se encontrou na gravação do Caldeirão de Verão e as especulações já estavam acontecendo. E de fato, por acaso a gente estava se encontrando com muita frequência, talvez o destino?", disse ele.

O artista ainda revelou que não foi tão fácil conquistar o coração de Rafa. "Acho que usei isso a meu favor! Gerou uma expectativa e um desejo no meu coração e deu certo. Difícil foi convencer essa ariana que o amor da vida dela era um leonino, a braveza dela versus a minha autoestima, no final a nossa felicidade é o que importa e estamos muito felizes".

Falando sobre a vida profissional, Nattan afirmou que almeja a carreira internacional. "Esse é um objetivo que espero atingir em breve. Tenho viajado para outros países, estou estudando inglês e por onde passo, seja na Europa, na América Latina ou nos Estados Unidos, tenho sido sempre bem recebido nos lugares, em cada viagem, volto encantado com a cultura local e inspirado a fazer novos projetos abraçando essas novas experiências".

Romantismo

A apresentadora e ex-BBB Rafa Kalimann chamou atenção dos internautas nas redes sociais ao compartilhar novos momentos ao lado do namorado, o cantor Nattanzinho, durante uma recente viagem romântica para Portugal.

Nos registros compartilhados, o casal aparece coladinho enquanto visita os pontos turísticos do local. Rafa também mostrou que os dois aproveitaram refeições a dois em clima de romance e até fizeram skincare juntos. Além disso, ela foi surpreendida por um buquê de rosas de Nattanzinho.

"Três dias em Lisboa e um capítulo cheio de história a ser contada, que cidade mágica, quanta coisa boa passamos aqui... espero voltar em breve", declarou a influenciadora na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas deixaram elogios. "Uma foto mais linda que a outra", disse uma. "Eu ainda estou apaixonada naquele restaurante que vocês foram. Que delicia acompanhar um pouquinho desses dias especiais. Feliz demais por ti!", escreveu outra. "Amei acompanhar vocês na viagem Rafa , Portugal é lindo", opinou uma terceira pessoa. "Rafa está vivendo intensamente esse amor!", falou mais uma.

