Rafa Kalimann chama atenção ao mostrar momentos com Nattanzinho: 'Intensamente'

A apresentadora e ex-BBB Rafa Kalimann usou as redes sociais para compartilhar novos momentos ao lado do namorado, o cantor Nattanzinho

A apresentadora e ex-BBB Rafa Kalimann chamou atenção dos internautas nas redes sociais nesta quinta-feira, 9, aocompartilhar novos momentos ao lado do namorado, o cantor Nattanzinho, durante uma recente viagem romântica para Portugal.

Nos registros compartilhados, o casal aparece coladinho enquanto visita os pontos turísticos do local. Rafa também mostrou que os dois aproveitaram refeições a dois em clima de romance e até fizeram skincare juntos. Além disso, ela foi surpreendida por um buquê de rosas de Nattanzinho.

"Três dias em Lisboa e um capítulo cheio de história a ser contada, que cidade mágica, quanta coisa boa passamos aqui... espero voltar em breve", declarou a influenciadora na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas deixaram elogios. "Uma foto mais linda que a outra", disse uma. "Eu ainda estou apaixonada naquele restaurante que vocês foram. Que delicia acompanhar um pouquinho desses dias especiais. Feliz demais por ti!", escreveu outra. "Amei acompanhar vocês na viagem Rafa , Portugal é lindo", opinou uma terceira pessoa. "Rafa está vivendo intensamente esse amor!", falou mais uma.

Uma publicação compartilhada por Rafa Kalimann (@rafakalimann)

Mais cedo, ela encantou os seguidores ao compartilhar um vídeo no Instagram com registros dos momentos especiais do casal durante passeios por Lisboa e Cascais. Ao som da música Home, de Matthew Hall, o registro incluiu cenas românticas, como um buquê de flores que ela recebeu do namorado. Veja!

Vida amorosa

Recentemente, ele deu o que falar ao postar a primeira foto ao lado de Rafa Kalimann. Isso porque, ambos estavam em outros relacionamentos no último mês. O cantor declarou o fim de seu namoro com Layla Samylle após cerca de quatro anos juntos. O término da relação foi revelado no fim de novembro ao Portal LeoDias.

Rafa Kalimann, por sua vez, também estava solteira. Apesar de não ter confirmado publicamente o fim do namoro com o ator Allan Souza, ambos apagaram as publicações de casal em seus perfis e deixaram de se seguir nas redes sociais.

