Namoro de Lucy Alves e Indira Nascimento chega ao fim: 'Sigo admirando'

As atrizes Lucy Alves e Indira Nascimento anunciaram publicamente o fim do relacionamento após 6 meses de namoro

As atrizes Lucy Alves e Indira Nascimento não são mais um casal. As artistas, que estavam juntas há 6 meses, anunciaram o fim do namoro nesta sexta-feira, 23, através de um comunicado nas redes sociais.

"O tempo que passei com Indira Nascimento foi muito importante e especial para mim. Aprendi e cresci muito nessa relação. Não somos mais um casal, mas sigo admirando e respeitando a artista e a mulher que ela é. Agradeço muito por todo carinho que sempre tiveram comigo e conosco", escreveu Lucy em seus stories no Instagram.

Indira, por sua vez, também compartilhou a mesma mensagem com o público. As duas, que atuaram na novela 'Travessia' (2022), escrita por Gloria Perez, assumiram publicamente a relação durante o Carnaval deste ano.

Recentemente, em maio deste ano, Indira Nascimento falou um pouco sobre o relacionamento com Lucy Alves. Apesar de nunca terem escondido o romance, a atriz revelou que o casal preferia manter o namoro de forma discreta.

"A gente não fala muito disso ainda. A gente preserva um pouco a nossa história, o nosso começo. Enfim, não estamos vivendo escondidas, a gente está aí, estamos vivendo a nossa história, mas algumas coisas a gente gosta de ter só para a gente", opinou Indira em entrevista ao 'O Globo'.

Lucy Alves e Indira Nascimento terminam namoro - Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucy Alves (@lucyalves)

Lucy Alves vai de dança à novela e marca seu império na arte

Após participação na Dança dos Famosos, a atriz Lucy Alves (38) já está a todo vapor com outro projeto. Ela entrou na reta final de Renascer, novela das nove da TV Globo, com uma personagem inédita.

Em julho deste ano, em entrevista à CARAS Brasil, a artista falou sobre o atual momento de sua carreira e confirmou seu império na arte indo da dança à novela: "Sou incansável".

Lucy revelou que é apaixonada pelo seu trabalho e está muito grata por tudo que está conquistando ao longo de sua trajetória artística. Além da novela, ela segue focada em alguns projetos na música, com desejo de lançar um novo álbum em breve; confira a entrevista completa com a atriz!