Lucy Alves vai de dança à novela e marca seu império na arte: 'Sou incansável'

Em entrevista à CARAS Brasil, Lucy Alves compartilha seus sonhos e projetos; a artista também analisa trajetória na final da 'Dança dos Famosos

Após participação na Dança dos Famosos, a atriz Lucy Alves (38) já está a todo vapor com outro projeto. Ela entra na reta final de Renascer, novela das nove da TV Globo, com uma personagem inédita. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista confessa sobre atual momento de sua carreira e confirma seu império na arte indo da dança à novela: "Sou incansável".

Lucy revela que é apaixonada pelo seu trabalho e está muito grata por tudo que está conquistando ao longo de sua trajetórtia artística. Além da novela, ela segue focada em alguns projetos na música, com desejo de lançar um novo álbum em breve.

"Eu venho compondo que reflete meu momento atual em maturidade musical minhas escolhas. Temos projetos para telas. Eu estou muito feliz que sigo trabalhando com as coisas que eu gosto, a arte sempre movendo e movimentando a minha vida", confessa.

Mesmo realizada com o atual momento de sua carreira, Lucy menciona que ainda muitas realizações profissionais estão a caminho:"Eu sou uma pessoa que ama trabalhar mesmo, sou incansável! Graças a Deus, as portas só tem se aberto e eu tenho ficado cada vez mais madura para poder aproveitar do jeito que eu gosto e reconhecer esse caminho belíssimo que eu venho traçando", avalia.

EM UMA PRÓXIMA EDIÇÃO?

No quadro Dança dos Famosos, Lucy Alves chegou até a final da atração e foi tida por parte do público como a favorita para levar o prêmio. Ela compartilha que essa foi uma experiência bastante positiva para sua carreira.

"Eu recebo muito carinho, é impressionante como ainda reverbera nas pessoas esse programa, em todos os lugares que eu vou. Eu tive uma torcida muito grande. Eu me sinto muito amada, acho que a gente, enquanto artista, gosta de ser amado pelo público, mas a gente também não tem noção do tamanho desse sentimento desse carinho", declara.

A experiência na Dança dos Famosos foi muito positiva para Lucy Alves, ela afirma que se recebesse um novo convite, aceitaria o desafio: "Se me chamassem de novo, eu iria! Acho que todo mundo que chegou no final é muito vencedor [...] Uma experiência que eu vou levar para minha vida para sempre", finaliza Lucy Alves.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA CARAS BRASIL: