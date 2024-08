Morte de Daniel Mastral, nova acusação contra Davi e dom de Maria Alice; confira o resumo da semana

Confira os principais destaques da semana no mundo dos famosos. Filha de Virgínia, Daniel Mastral e mais.

A semana no mundo dos famosos foi recheada de polêmicas, mas também marcada por uma notícia triste. Davi Brito, campeão do BBB 24, enfrenta uma nova acusação da ex-namorada Tamires Assis. Elaine Mickely abriu o jogo sobre as dificuldades financeiras de César Filho. O escritor Daniel Mastral foi encontrado morto em Barueri (SP). Confira os principais destaques:

A morte do ex-satanista Mastral segue ganhando novos contornos com o avanço das investigações. A tese de que o escritor foi assassinado levantada por amigos próximos está cada vez mais fraca. A Polícia Civil trabalha no caso. O famoso foi encontrado morto com um tiro na cabeça,

No local, segundo informações obtidas pelo Metrópoles, os investigadores encontraram um revólver Taurus calibre 352 na mão esquerda de Daniel Mastral. A tese de suidídio consumado passa a ganhar força pois ele é canhoto.

O ex-BBB Davi enfrenta acusações de ameaças contra a influenciadora digital Tamires Assis. Ela alega ter sido intimidada com uma arma de fogo, além de violência psicológica. O milionário, que está sendo processado na Justiça, nega.

Na quinta-feira, 8, Davi divulgou uma nota à imprensa por meio de um escritório de advogados. "É fundamental não julgar precipitadamente com base em rumores inverídicos e alegações fortuitas. A Defesa reitera que Davi Brito jamais ameaçou qualquer pessoa e a verdade será apresentada dentro do devido processo legal, na forma requerida pela Justiça do Amazonas”

Márcia Sensitiva revelou em entrevista à CARAS Brasil que Maria Alice (3), filha de Virginia Fonseca (25) e Zé Felipe (26) tem o domde ver pessoas que já partiram para outro plano espiritual. A especialista fez uma análise após a pequena revelar que era o tio avô Leandro (1961-1998).

"Não tenho a menor dúvida, é bem possível que uma criança veja um mundo que pra nós é invisível até os sete anos de idade, é o dom da vidência. [Muitas vezes] a mãe fala: 'Meu filhinho está brincando com uma criança e diz que é o anjo da guarda'. Sim [ela está]. Eu tenho certeza que ela viu sim o tio dela. Estava vendo a alma do Luiz José Costa, o Leandro, e ele se encontra muito bem, ele está na quinta dimensão, nós estamos na terceira, ele pode sim ver a menina [Maria Alice], estar perto dela", explica.

Elaine Mickely, esposa de César Filho, revelou que o iníco do casamento dos dois não foi nada fácil. Isso porque o casal passou por dificuldades financeiras, algo que atualmente ela passa bem longe, já que vive em uma mansão luxuosa em Alphaville.

"Tivemos dificuldades sim, principalmente no início do nosso casamento, eu tinha muitos trabalhos na Globo, eu tava fazendo novela, minissérie, Escolinha e o Cesar nesse momento tava desempregado, ele fazia rádio, ele ganhava um salário baixo na época, nós nos casamos, tivemos a Luma e eu lembro que cada conquista que ele tinha, de um trabalho, até por fora da TV"