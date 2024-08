Antes de morrer, Daniel Mastral deixou carta aberta para o filho

Poucos meses antes de morrer, o escritor Daniel Mastral deixou uma carta aberta para o filho Lyann, de apenas seis meses de vida

O escritor Daniel Mastral foi encontrado morto no último domingo, 4, e a polícia trata o caso como suicídio. O famoso deixou o filho Lyann, de apenas seis meses, fruto do seu relacionamento com Dai Euchi, com quem vivia desde maio de 2022.

Em março, Daniel escreveu uma carta aberta para o pequeno. A homenagem foi publicada em sua conta no Instagram, que agora está fora do ar. “Lyann, meu filho, meu amor! Papai não sabe como expressar emoções. Sei proteger, acolher, cuidar, ouvir, aconselhar, ensinar, enxugar as lágrimas e celebrar as conquistas. Mas, papai, ou papa como me chamava seu irmão, Mikael, embora sempre estivesse de mãos estendidas”, escreveu ele, se referindo ao filho mais velho, que se suicidou em 2018, quando tinha apenas 15 anos.

Em seguida, o escritor comentou sobre as diversas formas de demonstrar amor. “Sendo capaz, sem titubear de dar minha vida por quem amo, abraçar, dar um beijo de boa noite. Pedir proteção de Deus, ensinar… jamais erguer a voz! Sei ser um bom amigo! Sou leal, parceiro para todas as horas. Na brincadeira me torno criança. Mas, quando preciso ser adulto, preciso ser firme, em amor. Você tem luz! Muita Luz! Mas, ainda sei que não sei expressar todo meu amor… todas as pessoas que amei, ajudei, acolhi, acreditei incentivei ensinei, aconselhei, abracei, cuidei, ofertei, visitei, e amei com sinceridade… pensei que fossem meus amigos. Triste ilusão. Aprendi que, conhecemos quem nos ama em nossa inutilidade”.

Para concluir, ele se declarou para o herdeiro. "Por isso, meu filho amado, quero ser a você o melhor papai que pude ser um dia. Você é meu sangue! E sei que nosso vínculo será de puro amor ágape! Deus está me dando a chance de provar que, neste mundo, existe ainda lealdade, respeito e amor sincero!

Não vejo a hora de olhar em seus olhos puros… sem interesse, sem maldade, apenas ternura e amor. Como preciso disso! Como ar que respiro. Mamãe também me ajuda muito! É uma guerreira que me ensina sobre minhas fraquezas. Me faz uma pessoa melhor. Ela não desiste de mim, mesmo quando sou bem chato! Este amor gerou você, Lyann! E sei que seremos uma família forte e poderosa, pois a força que nos une transcende os valores efêmeros deste mundo! Você é bem-vindo e muito esperado. Te amo! Papai".

Causa da morte

No último domingo, 4, o escritor e teólogo ex-satanista Marcelo Agostinho Ferreira, mais conhecido como Daniel Mastral, foi encontrado morto aos 57 anos em Barueri, na região metropolitana de São Paulo. Em uma declaração comovente nas redes sociais, seu irmão, Laércio Coutinho, desabafou e revelou a causa da morte.

Segundo o portal Metrópoles, Laércio, que mantém um perfil privado nas redes sociais e evita os holofotes, publicou uma foto ao lado do irmão para anunciar sua morte e desabafar. Além disso, ele confirmou a causa do falecimento do autor, que foi encontrado morto em uma área de mata com um ferimento na cabeça.

“É com muita tristeza que venho a informar que meu irmão Daniel Mastral veio a óbito nesta data por ter se suicidado. Estamos super abalados com essa notícia”, disse o irmão do escritor. Vale mencionar que a declaração vai de encontro com as autoridade, já que de acordo com informações da Polícia Civil, o caso está sendo tratado como suicídio.