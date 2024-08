Mãe de Davi desabafa após ex-BBB aparecer no Cidade Alerta: 'Vamos vencer'

Procurada pela CARAS Brasil, Elisangela Brito, mãe de Davi desabafou sobre situação de filho, que tem enfrentado mais uma polêmica pública

Elisangela Brito, mãe de Davi Brito, campeão do BBB 24, está confiante quanto a inocência do filho diante das acusações de supostamente ter ameaçado Tamires Assis com uma arma de fogo. Procurada pela CARAS Brasil, a matriarca desabafou sobre o caso que tem gerado novas críticas ao ex-BBB.

Questionada se já chegou a ter uma conversa franca com o campeão do BBB 24, Elisangela confirmou que os dois já se falaram em meio à polêmica e acredita que logo o caso será resolvido diante da Justiça: "Vamos vencer mais uma batalha. Os advogados estão resolvendo".

Davi está sendo investigado por supostamente ter ameaçado, com uma arma de fogo, a influenciadora Tamires Assis, a qual viveu um affair por quase um mês. O ex-motorista de aplicativo está impedido de se aproximar e citar o nome da moça depois da Justiça do Amazonas comprovar, através de fotos e vídeos, que, de fato, Davi importunou a moça.

Desde que o caso veio a público, Davi tem sido alvo de novas críticas a sua atitude nas redes sociais. Depois de se defender, ele tem usado os stories para fazer publicidade de marcas e permutas. "Torci tanto por ele e agora peguei um ranço tão grande", disse uma internauta.

"Davi mostra a sua falta de bom senso e noção com as lentes de imagem", reagiu mais um. "Que se exploda ele e esse dente. Um cínico que enganou o Brasil e não tem a decência de se pronunciar", disse um terceiro.

DAVI MANDA RECADO APÓS ROMPIMENTO COM GLOBO

Nesta quarta-feira, 31, Davi Brito reapareceu nas redes sociais em meio aos rumores de que teria sido "descartado" pela Globo. Campeão do Big Brother Brasil 24, ele não abordou os boatos do fim de seu contrato com a emissora, mas publicou uma mensagem enigmática que muitos seguidores interpretaram como um recado sobre a situação.

Através dos stories de seu perfil no Instagram, Davi apareceu em um vídeo para desejar um bom dia aos seus nove milhões de seguidores: "Buenos días para todos vocês meu povo, vamos pra mais um dia. Mais um dia de luta”, disse o ex-motorista de aplicativo que iniciou uma oração pedindo que o que ‘não presta’ se afaste.

“Que toda inveja, todo espírito de contenda, todo espírito de morte, tudo o que é ruim, tudo o que não presta, que caia por terra em nome de Jesus. Vamos pra mais um dia, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e nos livre de todo o mal. Que essa quarta-feira venha a ser abençoada na sua vida. Amém? Bota o capacete que lá vem chuva de brita", disse.