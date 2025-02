Empresário queridinho dos famosos morre aos 39 anos: 'Coração dilacerado'

Nicole Bahls e mais famosos escrevem recados de pesar após a morte do empresário e RP Gustavo Arona

O empresário e relações-públicas Gustavo Arona, que era querido no meio das celebridades, morreu aos 39 anos de idade. A morte dele aconteceu na terça-feira, 4. De acordo com a irmã dele, Joice, ele faleceu após ter sua saúde debilitada por causa de doença renal crônica.

"Me chamo Joice, sou irmã do Gustavo Arona e venho através de sua rede social explicar que meu irmão já vinha com sua saúde debilitada após recorrentes internações agravadas pelo diagnóstico de doença renal crônica. Hoje ele descansou nos braços do nosso Deus! Agradeço em nome de nossa família a todas as mensagens de carinho! Não conseguirei agradecer a cada um. Grande abraço a todos", disse ela em um post na internet.

Nos comentários do post sobre o luto, os amigos famosos deixaram mensagens carinhosas para se despedirem. Nicole Bahls disse: "Meu amigo querido, que saudade eu já sinto de você, meu anjo da guarda. Sei o quanto amava a vida e viver, estou com coração dilacerado. Você me levou em lugares que nunca imaginei chegar um dia. Eu não sei o que falar. Te amo muito muito, descanse em paz. Você vai continuar sempre vivos em nossos corações".

Monique Alfradique escreveu: "Não acredito!!! Que tristeza!!Amigo querido de tantos anos, descanse em paz". Douglas Silva comentou: "Meus sentimentos! Que Deus esteja com você!". Carlo Porto disse: "Que ele descanse em paz. Força pra família!". Julianne Trevisol comentou: "Meus sentimentos. Que Deus cuide do nosso amigo querido".