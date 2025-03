Empresário conhecido como 'Rei do Mar' morre aos 30 anos

O empresário Rildemar Junior, conhecido como Rei do Mar, morreu aos 30 anos de idade nesta segunda-feira, 3, após sofrer um acidente

O empresário Rildemar Junior, conhecido como Rei do Mar, morreu aos 30 anos de idade nesta segunda-feira, 3. De acordo com informações do portal g1, ele sofreu um acidente com moto aquática em Itapema, no Litoral Norte de Santa Catarina e teria caído do veículo após colidir contra uma onda, segundo os bombeiros.

Junior foi resgatado da água por um funcionário do Samu que estava no local e, ao ser encontrado pelos bombeiros militares, estava em parada cardiorrespiratória e com afogamento grau 6 (o mais grave). Após mais de uma hora de tentativas de reanimação, a morte foi confirmada no local. Segundo os bombeiros, o empresário estava sozinho no jet ski no momento do acidente.

Nas redes sociais, a mãe dele lamentou a perda. "Meu filho, ontem à noite, se acidentou de jet e veio a falecer no local. Nós estamos recebendo muitas mensagens e perguntas. Infelizmente, nós não temos agora como responder a todos. Mas agradecemos a todos que estão mandando orações e mensagens. Não tenho muito o que falar neste momento", se emocionou ela, que contou que o velório acontece nesta terça-feira, 4, a partir das 14h, no Cemitério Vaticano.

Quem era Rildemar?

Rildemar trabalhava no setor náutico há cerca de oito anos, focando principalmente no aluguel e na venda de lanchas. Recentemente, Uma das lanchas dele foi emprestada para a gravação do clipe Descer pra BC, gravado em Balneário Camboriú, vizinha de Itapema. Ele também esteve no Rio Grande do Sul no ano passado para auxiliar as vítimas das enchentes e compartilhou vídeos em que aparece resgatando animais presos em casas alagadas.

