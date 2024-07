Ministério do Esporte desmente responsabilidade por uniformes de atletas nas Olimpíadas

Após o uniforme da Delegação Brasileira para as Olimpíadas ser criticado nas redes, o MESP apontou que não é responsável pelos trajes dos atletas

Nos últimos dias, o uniforme que será usado pela Delegação Brasileira nas cerimônias de abertura e encerramento das Olimpíadas de Paris dividiu opiniões de internautas. Diante disso, a questão foi levada ao Ministério do Esporte que emitiu uma nota, nesta terça-feira (23), apontando que não é responsável pelas vestimentas dos atletas. O órgão ainda pontuou que os trajes são disponibilizados pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB .

"É falsa a informação que o Ministério do Esporte (Mesp) seja responsável por confeccionar e fornecer kits de uniforme e equipamentos para a delegação brasileira que irá competir nos Jogos Olímpicos de Paris.O Comitê Olímpico do Brasil (COB) provê as roupas de viagens, desfile, cerimônia de abertura e dia a dia na Vila Olímpica para todos os atletas brasileiros", declarou a organização.

Além disso, o MESP apontou que as roupas usadas nos treinos e competições das modalidades são de responsabilidade das confederações de cada uma, com a exceção do boxe, remo, levantamento de peso, tiro com arco, canoagem e pentatlo.

Desde que foi revelado o traje cerimonial, internautas se mostraram insatisfeitos e compararam com os de outras delegações: "A humilhação será grande", opinou uma internauta no X (antigo Twitter) ao ver o traje oficial da Mongólia. "Look podre. Sem sal, não orna em nada, feio!", comentou o outro.

As vestimentas também foram criticadas pela ex-atleta olímpica Márcia Fu: "Isso é do Brasil? Como assim? Esse negocinho jeans? Não gostei desse saião até embaixo... Fala sério, isso representa o Brasil?", avaliou ela.

Passamos mal com a queen Marcia Fu avaliando o look do Time Brasil pic.twitter.com/r9nNl5mUUH — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) July 23, 2024

Onde o Ministério do Esporte age nas Olimpíadas?

O órgão público oferece ajuda financeira a alguns atletas do país, iniciativa que é chamada de "Bolsa Atleta". Segundo o MESP, 88% dos brasileiros que estão nos Jogos de Paris são contemplados com o benefício.

"O Ministério reitera que se mantém comprometido em apoiar e promover o desenvolvimento esportivo e a participação dos atletas brasileiros, concentrando suas principais ações em áreas diretamente ligadas ao incentivo e ao suporte ao esporte nacional", concluiu a organização.