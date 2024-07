Rayssa Leal celebra primeira Olimpíada aberta ao público: 'Muito feliz'

Para a fadinha do skate, Rayssa Leal, a Olimpíada será especial, pois será sua segunda participação nos jogos e a primeira com uma torcida presencial

Rayssa Lealjá está em Paris para tentar um lugar no pódio de skate feminino, nas Olimpíadas 2024. O evento marca a segunda vez da skatista nos jogos e a deixou animada, já que será a primeira vez, desde o início da pandemia de Covid-19, que a competição será aberta ao público. Para a Confederação Brasileira de Skateboarding, a "fadinha do skate" não escondeu a felicidade de poder ver a torcida durante a disputa.

"Estou muito feliz em poder representar o Brasil na minha segunda Olimpíada. Tenho certeza de que vai ser ainda mais especial, porque vai ter público assistindo e torcendo para a gente. Sei que vai ter um nível de skate feminino mais alto ainda. Será bem legal!", declarou a atleta.

Em 2021, nos Jogos Olímpicos de Tóquio, a jovem surpreendeu a torcida brasileiro com o talento e levou a medalha de prata na competição feminina de skate, tornando-se a medalhista mais jovem a receber o prêmio desde 1936.

Na ocasião, os atletas competiram sem torcida e com medidas restritivas, já que, as disputas ocorreram durante a pandemia. Vale lembrar também que a Olimpíada deveria ter ocorrido um ano antes, mas teve que ser adiada por causa do lockdown.

Rayssa Leal fala sobre adaptação em Paris

Recém-chegada na França, Rayssa confessou aos seguidores que ainda não está adaptada ao fuso-horário do país e, por isso, estava se forçando a descansar mais tarde do que gostaria para não atrapalhar sua rotina:

"Fizemos o reconhecimento da pista, fomos lá dar uma olhada. Não pude andar de skate, mas amanhã já começam os treinos. A gente não pode fazer filmagens na pista para postar para vocês, então a gente vai se falando. Vou falando como foi o treino, mas se eu não aparecer mais aqui é porque eu dormi e vou aparecer só amanhã. Estou com muito sono", relatou a jovem aos fãs.