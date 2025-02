Ministério da Cultura repudia Grammy por atitude com Milton Nascimento

O cantor Milton Nascimento não teve direito a lugar na mesa principal do Grammy pois a organização teria determinado apenas os artistas "que eles queriam no vídeo"

Nesta terça-feira, 4, o Ministério da Cultura publicou uma nota de repúdio à organização do Grammy Awards pela decisão de alocar o cantor brasileiro Milton Nascimento nas arquibancadas em vez das mesas do salão principal, próximas ao palco. Diante disso, o artista optou por não comparecer à cerimônia, que aconteceu neste domingo, 2.

Leia a nota na íntegra

“O Ministério da Cultura (MinC) manifesta repúdio ao tratamento dispensado ao cantor, compositor e multi-instrumentista brasileiro, Milton Nascimento, na cerimônia do Grammy 2025. A decisão da Academia de posicioná-lo em um local incompatível com sua trajetória, prestígio internacional e necessidades físicas demonstra falta de sensibilidade e respeito a um dos maiores nomes da música brasileira”, inicia.

“Milton Nascimento, ícone da cultura nacional, coleciona prêmios e reconhecimentos que atravessam gerações e fronteiras. Sua obra influenciou artistas em todo o mundo, elevando a música brasileira a patamares de excelência. Com sua voz única e composições memoráveis, Milton seguirá sendo celebrado por aqueles que compreendem e respeitam sua imensa contribuição à música”, segue.

Por mim, o Ministério reitera a declaração feita pela equipe do músico, dizendo que “o Brasil é gigante, tal qual é Milton Nascimento”.

Entenda o caso

O brasileiro estava indicado a Melhor Álbum Vocal de Jazz com a musicista Esperanza Spalding. De acordo com a publicação de Milton, a justificativa da organização pela proibição do artista de se sentar na mesa do salão principal foi de que “ficariam nas mesas apenas os artistas que eles queriam no vídeo”.

Spalding, por sua vez, lamentou o ocorrido e homenageou o músico, levando uma plaquinha com o rosto dele com o recado: “Essa lenda viva deveria estar sentado aqui”.“Estou brava porque essa lenda viva não foi considerada importante o suficiente para sentar entre os principais artistas, ou como quer que as mesas no andar principal sejam organizadas. Então, tive que trazê-lo comigo”, explicou.

