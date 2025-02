Equipe de Milton Nascimento explica ausência do cantor nas mesas do Grammy

O cantor Milton Nascimento não teve direito a lugar na mesa principal do Grammy, premiação musical que ocorreu em Los Angeles no último domingo, 2

A equipe do cantor Milton Nascimento veio, por meio do perfil do músico no Instagram, esclarecer publicamente o motivo pelo qual o artista de 82 anos não pôde se sentar na mesa da área principal do Grammy Awards 2025, que aconteceu neste domingo, 2. Indicado ao prêmio de Melhor Álbuim Vocal de Jazz junto à musicista Esperanza Spalding, na verdade, o brasileiro não foi "barrado" da cerimônia, mas tinha somente direito de se sentar na arquibancada, e não nas mesas principais do salão.

Esclarecimento

"Um dia antes, quando observamos os convites, constatamos que a Academia havia destinado um lugar para Esperanza, artista com quem Milton divide o disco indicado, nas mesas, entre os artistas principais ali presentes, enquanto destinaram para a lenda brasileira um lugar na arquibancada, desconsiderando não só toda a sua trajetória e prestígio em todo o mundo, como a sua idade avançada e impossibilidade de subir ou descer escadas", iniciou o texto.

O pronunciamento ainda declara que a justificativa da organização foi de que "ficariam nas mesas apenas os artistas que eles queriam no vídeo", o que incluiu a musicista americana.

"Tendo em vista a carreira vitoriosa, o reconhecimento e o respeito conquistado pelo genial artista brasileiro, optamos pela ausência dele na cerimônia principal. Obrigado por todo o apoio, carinho e preocupação que todos estão nos dedicando. O Brasil é gigante, tal qual é Milton Nascimento", encerrou.

Esperanza confessa indignação

A musicista norte-americana Esperanza Spalding expressou a sua indignação por meio de uma publicação em seu perfil no Instagram. Na ocasião, a artista escreveu um desabafo e ilustrou a mensagem com uma foto: "Então, Milton não pôde se sentar nas mesas para a cerimônia deste ano. Isso não me agradou", escreveu na legenda da publicação Confira!

