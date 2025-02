Leitura Labial revela o que Kanye West disse para a namorada no Grammy

Antes da namorada de Kanye West tirar o casaco e exibir o look totalmente transparente, o rapper disse uma frase marcante para ela. Saiba o que é

O rapper Kanye West e sua namorada, Bianca Censori, atraíram todos os olhares na noite de entrega do Prêmio Grammy 2025 no domingo, 3. Isso porque a amada do artista apareceu com um look totalmente transparente e sem nada por baixo, o que deixou à mostra sua beleza. Agora, uma especialista em leitura labial revelou o que o cantor disse para a namorada antes dela revelar que estava totalmente sem roupa.

No tapete vermelho do Grammy, Kanye posou para as fotos ao lado de Bianca. Ela entrou no local usando um casaco preto volumoso. Logo depois, ele disse uma frase para ela e a jovem tirou o casaco, revelando que usava apenas um tecido totalmente transparente, que não escondia nada.

De acordo com a especialista em leitura labial Nicola Hickling ao programa CBS Mornings, Kanye West disse: “Você está fazendo o seu show agora”. Logo depois, o rapper completou: “Faça o seu show. Estou dizendo que vai fazer pleno sentido. Deixe cair atrás de você e se vire, estou com você”. Em resposta, ela disse: “Muito bem, vamos lá”.

Logo depois da aparição polêmica, o casal foi embora do evento.

Quem é Bianca Censori?

Bianca Censori nasceu em Melbourne, Austrália, e tem 30 anos. Ela é formada em Arquitetura e atuou como consultora de designer antes de lançar sua marca de joias. Hoje em dia, ela também atua em carga de chefia na marca de Kanye West.

Bianca se divide entre a Austrália e os Estados Unidos, sendo que mora em Los Angeles. Kanye e ela estão juntos desde 2022.

Pensão de Kanye West para os filhos

A socialite Kim Kardashian e o rapper Kanye West estão oficialmente divorciados. A finalização do divórcio aconteceu em 2022 e definiu qual será o valor da pensão alimentícia e a guarda dos filhos deles.

De acordo com o site da revista People, os dois decidiram que vão ter a guarda física e legal conjunta dos quatro filhos: North, de 9 anos, Saint, de 6 anos, Chicago, de 4 anos, e Psalm, de 3 anos. Assim, Kanye terá que pagar o valor de US$ 200 mil – cerca de R$ 1 milhão – por mês de pensão alimentícia par as crianças. Além disso, ele também terá que pagar metade das despesas médicas, educacionais e de segurança dos filhos.

A divisão dos bens do casal deverá ser feita conforme o acordo pré-nupcial deles, mas os detalhes nãoforam revelados.

