Michelle Loreto passa perrengue com a filha e desabafa: 'Fizemos certo'

Após inúmeras tentativas, Michelle Loreto passa perrengue com a filha Aurora e compartilha momento difícil da maternidade; veja

A jornalista Michelle Loreto compartilhou um perrengue que protagonizou com a filha Aurora, que daqui uns meses completa um ano de vida. Nesta segunda-feira, 05, a global postou fotos tentando trabalhar e falou o que aconteceu.

Após seguir toda a rotina para fazer a herdeira dormir, a comunicadora fracassou e largou de mão, pois, precisava terminar algumas atividades de seu trabalho. Com a ajuda do marido, Alexandre Mattoso, ela conseguiu escrever o roteiro que precisava entregar, mas, Aurora não ficou por muito tempo com o papai, como mostrou Michelle o que aconteceu.

"Hoje, foi um rolê pra Aurora dormir. Eu e @alexandremattoso fizemos tudo certo: horário da soneca, horário do jantar, horário do banho, ritual do sono... E nada! A bebê estava no 220! Eu precisava escrever o roteiro do podcast. Larguei de mão, sentei e fui me concentrar", contou que desistiu e foi fazer o que precisava.

"O pai foi se virando como dava. Eu só escutava os chorinhos e as reclamações. Depois de várias tentativas frustadas... ele voltou com Aurora pra sala. E o resultado foi esse aí das fotos, que na hora eu nem percebi, confesso, só vi depois. Obs: eu finalizei o roteiro e a bebê dormiu depois de muita luta com o pai. Aurora 10x1 Alexandre", divertiu ao mostrar a menina aprontando.

Vale lembrar que a filha da jornalista nasceu no dia sete de outubro do ano passado. A gravidez para a apresentadora foi algo inesperado. Aos 43 anos, ela não pensava em ser mãe e acabou sendo surpreendida pelo acontecimento. Michelle Loreto também não pretendia se apaixonar por alguém, mas vive um relacionamento com o pai de sua herdeira, o diretor do EncontroAlexandre Mattoso.

