Jade Picon relembra críticas nas redes durante adolescência: 'Período bem delicado'

Influenciadora digital, Jade Picon fala sobre como lida com as críticas nas redes sociais e amadurecimento nos ambientes digitais

A influenciadora digital, Jade Picon (23) vem se dedicando a carreira nas redes sociais desde muito jovem, mas ela confessa que sua trajetória nem sempre foi fácil, pelo contrário, a artista relembra críticas durante a adolescência e impacto desses comentários.

No começo do seu trabalho como influenciadora digital, Jade Picon revela que acabou recebendo alguns comentários negativos, que acabaram influenciando em sua autoestima e percepção própria. Porém, ela reforça que atualmente se sente mais confiante.

Em entrevista à Revista Quem, Jade Picon relembra esse período de sua vida: "Eu cresci diante das câmeras, na internet; criei meu Instagram aos 11 anos de idade. Já tive muitos problemas com comentários nas redes que, claro, afetavam minha autoestima".

"Quando você tem 12 anos e ainda nem formou um raciocínio lógico... Não formou nem seu corpo, nem os seus gostos, você está realmente se descobrindo. Foi uma um período bem delicado para minha relação com a internet, com minha imagem, meu corpo e minha autoestima", disse ela em entrevista à revista Quem.

Sobre a pressão estética que as redes sociais cobram, Jade Picon declara: "As pessoas gostam de opinar sobre o seu corpo, sobre as suas escolhas, tanto da vida pessoal, quanto estéticas. Eu sei que sempre existe essa pressão, mas não me sinto aprisionada".

Jade Picon confessa que não se coloca em um lugar de perfeição e menciona que os erros também fazem parte do processo. A influenciadora digital relembra seu primeiro trabalho como atriz e como lida com as pressões e críticas.

"Eu vivi muito isso, por exemplo, no meu primeiro trabalho como atriz. Não me coloquei essa pressão de 'tenho que ser a melhor atriz do mundo'. Não é assim, ninguém nasce sabendo tudo. Então, é sobre você não se levar tão a sério e eu tenho essa leveza comigo mesma".

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE JADE PICON NAS REDES SOCIAIS: