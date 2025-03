Mel Maia faz desabafo nas redes sociais: 'Me senti culpada'

Em suas redes sociais, Mel Maia fez um longo desabafo sobre as cobranças que recebe para ter um corpo considerado ideal

Nesta quarta-feira, 19, Mel Maia aproveitou seu tempo livre para fazer um longo desabafo nas redes sociais. "Acabei de chegar da academia para ter uma conversa série com vocês sobre corpo e mente. Primeiro de tudo, eu sou atriz, mas eu faço conteúdo aqui para a internet de life style. Não é um conteúdo privado nem nada disso, é o que eu faço no meu dia a dia. Eu queria dizer para vocês que eu treino por saúde e por muito tempo eu me senti pressionada a começar a treinar como uma atleta de alto rendimento, mas eu não sou uma atleta e está tudo bem vocês não conseguirem treinar todos os dias porque vocês estão ocupados trabalhando, cuidando da família... Está tudo bem", começou ela.

Em seguida, a famosa contou que sempre foi cobrada para ter um corpo ideal. "Estou tendo essa conversa com vocês porque por muito tempo eu me senti culpada de não conseguir treinar porque estava cansada de tanto trabalhar. As pessoas acham que a nossa profissão de atriz é muito simples, mas não é. A gente trabalha bastante, 12 horas por dia. Então, as vezes a gente não tem muito tempo para parar e fazer uma refeição. A gente não pode parar para treinar, a gente vai até o final. As vezes a gente grava de 17h da tarde às 5h da manhã e a gente acaba ficando cansada, e não consegue treinar no dia seguinte. Está tudo bem a gente se respeitar".

"Estou dizendo isso porque chegou nos meus ouvidos, amigas minhas contando que escutaram por aí que eu estou relaxada, que eu estou comendo besteira, que eu estou bebendo e não quero mais saber de nada. Eu trabalho muito e está tudo bem eu ficar cansada. Eu tenho 20 anos e está tudo bem eu chamar meus amigos para curtir um final de semana comendo uma pizza ou tomando um vinho. Essa é a mensagem que eu quero passar para vocês, que é importante a gente treinar por saúde, por estética também. Quem é que não quer crescer o bumbum, crescer o bíceps, enfim... Mas está tudo bem vocês pararem para respirar, se respeitarem. Está tudo bem vocês saírem para curtir com os amigos de vocês, é completamente diferente de uma pessoa que é atleta. Uma pessoa sendo atleta de alto rendimento, ela tem uma rotina, uma dieta diferente da nossa. Então, tem sim que abrir mão de comer uma besteira, de beber. Se você não é um atleta de alto rendimento, está tudo bem você relaxar as vezes", completou.

Para concluir, Mel afirmou que aprendeu a se respeitar. "Por muito tempo eu fui contra o que eu acredito, contra os meus princípios, escutando coisas inadimissíveis sobre o corpo de pessoas que eu amo, comparações para chegar no corpo ideal. As vezes a gente acaba ficando cego porque a gente quer muito uma coisa e a gente acaba esquecendo que somos seres humanos e que a gente precisa trabalhar, a gente fica cansada de tanto trabalhar, a gente precisa se divertir porque a gente precisa manter a saúde mental em dia. Não quero que vocês confundam meu conteúdo. Eu sou atriz, eu não sou atleta. Eu vou continuar treinando porque eu quero manter a minha saúde em dia. Eu sou atriz, é meu sonho mostrar isso para o mundo inteiro, e as vezes as coisas não vão sair do jeito que eu quero porque eu estou focada no meu trabalho", finalizou.

O último trabalho de Mel Maia foi como a Lohana em Sem Filtro, série disponível na Netflix.

Boa forma

A atriz Mel Maia, de 20 anos, surgiu usando um biquíni amarelo para mostrar o resultado de seu corpo após uma sessão de drenagem linfática. A artista exibiu o físico por meio de uma foto publicada nos stories de seu perfil no Instagram.

"Estava morrendo de saudades", escreveu na publicação.Em outro post, Mel Maia postou um vídeo em que aparece deitada em uma maca enquanto recebe o procedimento.

A drenagem linfática é uma massagem que tem o objetivo de eliminar o líquido que está em excesso no corpo. São feitos movimentos leves, contínuos e unidirecionais com as mãos pelo corpo todo em uma sessão de 1h a 1h30. É comum usar um creme neutro para ajudar as mãos deslizarem no corpo.

