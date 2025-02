Mel Maia vive situação 'aterrorizante' após ataque hacker: 'Chorei horrores'

A atriz Mel Maia passou por uma situação delicada neste fim de semana após um hacker invadir as contas de sua mãe, Débora Maia

A atriz Mel Maia passou por uma situação delicada neste fim de semana. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais neste domingo, 9, ela contou que um hacker invadiu as contas de sua mãe, Débora Maia, e, com isso, conseguiu ter acesso à câmera de sua casa e ficou a observando.

"Cara de choro, ontem chorei horrores, minha mãe foi hackeada. Só que quem hackeou a minha mãe hackeou tudo, hackeou até as câmeras da minha casa", iniciou ela, que definiu a situação como "aterrorizante".

Segundo ela, a câmera não precisou ser hackeada, já que a pessoa acessou através do e-mail. "Não hackeou, né? Como eles tinham acesso a um certo e-mail, eles conseguiram entrar nas câmeras da minha casa, ficar me olhando. Gente, aterrorizante, chorei horrores!"

Mel Maia termina namoro com surfista português

No mês passado, a atriz Mel Maia decidiu se pronunciar sobre o término do relacionamento de um ano com o surfista português João Maria Ferreira. Na ocasião, ela desabafou com os seus mais de 22 milhões de seguidores e revelou que eles já não são namorados há um tempo.

"Eu vi que vocês perguntaram muito no direct sobre o meu namoro com o português safado, João Maria, se tinha acabado ou não, e eu não respondi porque não queria falar muito sobre isso. A gente já não postava muita coisa junto, tal. Eu não queria expor demais a nossa relação justamente para evitar títulos, mas a gente terminou já tem um tempinho", começou ela.

Em seguida, a famosa ressaltou que o carinho e a amizade permanece. "Porém, terminamos super bem, somos amigos. Terminamos antes mesmo de ele vir para o Brasil, né? Deixa eu tocar nesse assunto: vou contar para vocês. Antes dele vir para o Brasil, estávamos mais como amigos do que como namorados. A gente decidiu terminar, e tudo bem. Ficamos amigos, né? A gente se ama muito, ele me ama, e a gente entendeu que, como amigos, nossa relação vai durar mais. A gente se adora, ele sai muito com as minhas amigas e com os meus amigos, e está tudo certo. Meus pais amam o João Maria, e os pais dele também me amam. E é isso, gente, não tem nada de errado para vocês ficarem fofocando. Enfim, é isso, gente: somos amigos. Tudo em paz. Vamos seguir como amigos, tá? Tudo bem", finalizou.

