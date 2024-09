Namorada de Diogo Nogueira, Paolla Oliveira responde a cantadas: ‘Tenho um tigrão”

A atriz Paolla Oliveira respondeu cantadas que recebe em suas redes sociais nesta terça-feira, 17 e divertiu seus seguidores

Nesta terça-feira, 17, Paolla Oliveira divertiu seus seguidores ao aparecer nas suas redes sociais para rebater algumas cantadas que recebeu dos seus fãs. Namorando o cantor Diogo Nogueira, a atriz se divertiu ao ver comentários que seus fãs e amigos fizeram exaltando a sua beleza.

No registro publicado no seu perfil do Instagram, a artista começou respondendo a um internauta que escreveu: "Se você realmente gostasse de animais, você não teria deixado este tigrão largado". Ela, então, replicou: "Fiquei até com vontade de ver os cornos desse tigrão, mas como eu tenho um tigrão aqui, se cuida aí, tigrão".

"Está no gibi a pisa que eu aceitava levar da Paolla Oliveira se ela quisesse", soltou mais uma. E Oliveira reagiu: "Ué, gente".Iza e Nanda Costa foram outras que aclamaram a atriz. Enquanto a primeira escreveu: "Vonta de morder, deusa", a segunda soltou: "Tem dó da gente não?".

E a artista disse: "Me explicar melhor, Iza. Vem cá, vai morder, como assim? De que tipo é isso [risos]" para a cantora. E, para atriz, reconheceu: "Maravilhosa, ainda tem tempo de comentar nas coisas, com gêmeas. Esse comentário é um dos melhores, você fala assim: 'Ela parou, isso é uma pessoa dedicada à amiga".

Por fim, ao comentar os elogios pedindo para que ela batesse, desse um tapa e até chutasse seus admiradores, ela repreendeu: "Mas, vem cá, o que está acontecendo com a internet, com esse pessoal? Que negócio de bater é esse? Sou da paz. Fiquei tensa com esse negócio de bater, sério".

Paolla Oliveira se pronuncia após suposto climão com Yasmin Brunet

Recentemente, foi divulgado que Paolla Oliveira se recusou a dar entrevista para Yasmin Brunet durante o Rock In Rio, o que causou um certo climão.

Em um comentário no Instagram, a atriz fez questão de desmentir a história e contou exatamente o que aconteceu. "O tal do climão quem faz são vocês! Afe! Adoro a Yasmin Brunet, que aliás está mandando muito bem. Tinha acabado de chegar, fiquei de voltar, mas fui curtir e não voltei, me parece normal. Aliás, não sei mesmo fazer as dancinhas, ia pagar mico", disse Paolla. Na mesma postagem, Yasmin também fez questão de deixar um comentário.