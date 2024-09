Sophia Abrahão revela motivo para fazer terapia de casal com Sérgio Malheiros

Juntos há 10 anos, os atores Sophia Abrahão e Sérgio Malheiros decidiram incluir terapia de casal na rotina no início da relação

A atriz Sophia Abrahão abriu o coração ao falar sobre sua vida pessoal e algumas escolhas que a mudaram positivamente no decorrer do tempo. Em entrevista ao videocast 'Acessíveis', do Canal UOL, a artista contou que passou a fazer terapia de casal com o namorado, o ator Sérgio Malheiros.

A decisão, no entanto, não é uma novidade na vida dos dois. De acordo com Sophia, a terapia faz parte da rotina de ambos desde o início do relacionamento. Para quem não sabe, eles se conheceram nos bastidores da novela 'Alto Astral' (2014), da TV Globo, e estão juntos há 10 anos.

Ao longo do bate-papo com as apresentadoras Titi Muller e Marimoon nesta terça-feira, 17, a famosa explicou que o objetivo era construir uma relação saudável. "Quando comecei a namorar o Sérgio, estava muito nervosa com uma série de situações que tinham acontecido na minha vida, o que estava me deixando cada vez mais ansiosa e insegura", iniciou ela.

"Aí eu falei: 'Pelo bem do meu relacionamento, eu preciso começar a me tratar de uma maneira séria'", continuou Sophia Abrahão. A atriz, então, explicou que já havia realizado algumas sessões individuais anteriormente, mas não deu continuidade ao tratamento de psicoterapia.

A união com Sérgio Malheiros foi a grande virada de chave para que Sophia decidisse incluir a terapia em sua rotina novamente. "Percebi que eu precisava de alguém pra explicar pro Sérgio coisas que eu não conseguia explicar pra ele, e aí a gente começou [a terapia de casal]. (...) É muito bom ter uma pessoa que está intermediando isso", esclareceu.

"Principalmente no começo do meu tratamento, eu tinha muitas certezas, do tipo 'homem casado não vai em bar sozinho'. E não era uma coisa 'será que eu tô muito obsessiva, ciumenta?'. Era uma coisa monstruosa, que eu olho pra trás e penso 'meu Deus'", recordou ela, por fim.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sophia Abrahão (@sophiaabrahao)

