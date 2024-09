Juju Salimeni fala sobre diferença de idade do noivo: 'Mulher resolvida'

A influenciadora Juju Salimeni abriu o jogo e revelou se sente insegurança por possuir 10 anos a mais que o noivo, Diogo Basaglia

A influenciadora digital Juju Salimeni separou um tempo nesta terça-feira, 17, para conversar um pouco com os seguidores a respeito de diversos assuntos. Em seus stories no Instagram, a ex-panicat abriu uma caixinha de perguntas e selecionou algumas dúvidas dos internautas para responder.

Ao longo do bate-papo, Juju foi questionada sobre a diferença de idade entre ela, de 37 anos, e o noivo, Diego Basaglia, de 27. Na pergunta em questão, a seguidora quis saber se o fato da famosa ter 10 anos a mais que o fisiculturista a deixa insegura de alguma forma.

Sincera, a Juju Salimeni explicou que não se sente insegura em relação ao assunto. "Amiga, eu acho que a mulher só se sente insegura em relação a isso se ela não se cuida fisicamente e mentalmente. Eu não me sinto nem um pouco intimidada por mulheres mais novas", iniciou ela.

"E isso também depende do homem, né?! Aquele que é bem resolvido sabe que uma mulher mais velha é muito mais independente, menos mimizenta, mais tranquila e melhor resolvida. Ou seja, ótima escolha", acrescentou a ex-panicat.

Por fim, a influenciadora digital aproveitou para deixar um conselho às seguidoras. "Invista em você, na sua carreira, na sua aparência (homem é extremamente ligado a isso) e não terá motivos para sentir insegurança", declarou Juju Salimeni.

Noivos desde dezembro de 2022, Juju revelou em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, realizada em 2023, que adiou os planos de casamento e gravidez por conta do Carnaval. O casal, inclusive, passou a morar na mesma casa já no início do relacionamento.

Vale lembrar que outras famosas como Mariana Rios, Sabrina Sato e Bianca Rinaldi já falaram abertamente sobre a diferença de idade entre elas e os companheiros.

