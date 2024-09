Raquele se une a ex-BBB para se desafiar na música: 'Prematura nesse mundo'

Em entrevista à CARAS Brasil, Raquele conta como tem se preparado para a estreia no Melanina Carioca; nova formação conta com outro brother do BBB

Durante sua participação no BBB 24, Raquele (23) chamou atenção com a voz ao cantar durante as festas do confinamento. Agora, meses após o fim do reality, ela se reencontra com Pizane (22) e Rodriguinho (46) para encarar um novo desafio no mundo da música: integrar a nova formação do grupo Melanina Carioca.

"Sou prematura nesse mundo", conta Raquele, em entrevista à CARAS Brasil. O convite para participar do grupo partiu de Rodriguinho, que também esteve na 24ª edição do BBB com a doceira e Pizane . Além dos dois, a banda é composta por Ananda, Voz Martim e Wic Tavares.

Apesar da empolgação, ela não esconde que sentiu frio na barriga ao aceitar o convite, e que precisou superar desafios para chegar à primeira gravação do grupo. "Fui muito insegura na nossa primeira gravação, porém eles me apoiaram muito e me tranquilizaram demais."

Leia também: Raquele, do BBB 24, desistiu de carreira musical por condições da família, diz equipe

A nova formação do Melanina Carioca já gravou sua primeira canção inédia e, de acordo com a capixaba, promete ser "totalmente diferente dos grupos passados". Agora, ela espera a reação do público e afirma que continua se dedicando aos estudos na música.

Desde que deixou o reality global, Raquele encontrou algumas oportunidades no mundo da música. Em maio, por exemplo, a cantora Wanessa Camargo (41) a convidou para subir ao palco em seu primeiro show após o BBB. As duas fizeram um dueto da canção Tanta Saudade, sucesso dos anos 2000.

A doceira chamou atenção do público ainda durante o confinamento, quando cantou a música Leão, de Marília Mendonça (1995-2021) em uma das festas. À época, ela arrancou elogios de fãs e internautas do programa, e sua equipe chegou a revelar que ela desistiu da carreira musical por conta da condição financeira da família.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE RAQUELE EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: