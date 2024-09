Guto ou Júpiter: Com quem Lupita deve ficar em Família é Tudo? Vote!

Família É Tudo, que ficará no ar até o próximo dia 27, está na reta final; opine com quem Lupita deve ficar: Guto ou Júpiter?

A novela Família É Tudo, da TV Globo, está na reta final. A trama de Daniel Ortiz (52) vai acabar em 27 de setembro e será substituída por Volta Por Cima. Nestes momentos finais, o desfecho de Lupita (Daphne Bozaski) é um dos mais aguardados pelo público. A guatemalteca tem dois homens a seus pés, Guto (Daniel Rangel) e Júpiter (Thiago Martins), e ela só decidirá com quem ficará no último capítulo. Enquanto isso, a CARAS Brasil quer saber de você, caro leitor: Lupita deve ficar com quem no final do folhetim? Vote na nossa enquete!

Com quem Lupita deve ficar em Família é Tudo? Vote! Lupita deve ficar com Guto

Lupita deve ficar com Júpiter

Os fãs de Família é Tudo estão divididos entre os times "Gupita" e "Lupiter". Até pouquíssimo tempo, a mocinha só tinha olhos para Júpiter, que nunca demonstrou interesse por ela. Quem sempre cuidou e a admirou foi Guto, seu fiel amigo, que se apaixonou à primeira vista. Contudo, com o passar do tempo, o Mancini se aproximou da guatemalteca e começou a sentir (pela primeira vez) o amor. Mas com que ela deve ficar?

ANDRÔMEDA E CHICÃO

Na última sexta-feira, 13, os atores Ramille (26) e Gabriel Godoy (40), que dão vida à Andrômeda e Chicão em Família É Tudo, fizeram as últimas cenas da novela. A maior parte do elenco participou da gravação da cena do casamento de Vênus (Nathalia Dill) e Tom (Renato Góes), que ocorreu na quinta-feira, 12, enquanto alguns atores foram chamados para gravar seus desfechos na sexta-feira.

Por mais que o andamento da trama já mostre que Andrômeda terá um final feliz com Chicão, o autor deu um spoiler aos telespectadores: tudo indica que o último capítulo será marcado pelo nascimento de vários bebês. Por meio das redes sociais, foi possível ver que Ramille e Godoy circularam nos Estúdios Globo vestindo roupas cirúrgicas. Ao longo da semana, a atriz também gravou cenas usando uma barriga falsa de gravidez, já que, no último capítulo, Andrômeda dará à luz.