Maya Massafera manda recado para crush e expõe requisitos para sair com ela

A influenciadora Maya Massafera deixou escapar o nome de um de seus contatinhos e contou quais são as exigências para se relacionar no momento

Nesta quinta-feira, 20, a influenciadora Maya Massafera usou seu perfil no Instagram para falar sobre sua vida amorosa. Em um vídeo publicado no Instagram, ela deixou escapar o nome de um de seus contatinhos e contou quais são as exigências para se relacionar no momento.

"Qual que é a meta, JP?", pergunta ela. "Pegar bofes maravilhosos", responde o maquiador, que também aparece no registro. “Será que eu exponho os boys que eu estou conversando? Estava conversando com dois boys de São Paulo, um me mandou uma mensagem que eu não gostei, não respondi”, disse ela.

Em seguida, mandou um recado bem direto para o rapaz: “Mas assim, homens, se você for homem e quiser ficar com uma mulher, insista. Às vezes ela não responde de propósito, tá, Vitor? Homens, vocês estão muito parados!”, comentou.

Em seguida, contou que tem sido bastante cortejada. “Se eu falar que ninguém chega é mentira. Falar que a gente (mulher trans ou travestis) não causa alvoroço nos homens é uma mentira desgramada. Porque assim, meu amor, chega mais mensagens do que vocês imaginam!", declarou.

E revelou os requisitos para sair com ela. "Os caras ficam doidos. Mas aqui o buraco é mais embaixo. Se você quiser a mamãezinha aqui é jantar, é insistir, porque eu não estou pra brincadeira, não. Vai ter que penar na minha mão pra sair comigo. Boy é que não falta, meu amor. Eu quero um que faça tudo o que eu quero e nem meio centímetro diferente. Ou é o que eu quero ou não tem”, afirmou.

A influenciadora tem compartilhado momentos de sua viagem por Salvador em um vlog e as revelações oforam feitas no episódio 3. No vídeo, ela também fala sobre passeios, festas e looks.

Veja: